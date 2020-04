Il presidente della Camera Nancy Pelosi sostiene Joe Biden alla presidenza

Il presidente della Camera Nancy Pelosi ha approvato Joe Biden come presidente in un videomessaggio che lo chiama “personificazione di speranza e coraggio, valori, autenticità e integrità” e lodando Biden per il suo passato lavoro in politica.

Pelosi ha propagandato il lavoro passato di Biden nell’amministrazione Obama e ha sottolineato il suo lavoro su questioni che probabilmente rispecchieranno le sfide che il Paese dovrà affrontare andando avanti, come la sua leadership sull’attuazione e la responsabilità del Recovery Act del 2009 nel video di 3 minuti messaggio diffuso lunedì mattina presto dalla campagna Biden.

Pelosi ha anche fatto riferimento alla pandemia di COVID-19 in corso dicendo che l’ex vicepresidente “è stato una voce di ragione e resilienza, con un chiaro percorso per condurci fuori da questa crisi”.