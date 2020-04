Tossicodipendenti intrappolati dal contenimento e dall’ansia da astinenza

Confini chiusi, rallentamento del traffico, confinamento che capovolge la vita di tutti i giorni: di fronte alle conseguenze del coronavirus, i tossicodipendenti gestiscono il meglio che possono e gli operatori sanitari temono che l’eccesso compensi l’incombente carenza. Quando il blocco fu annunciato a metà marzo, Salomé non si precipitò in un punto di accordo come tanti altri residenti nell’Ile-de-France. L’insegnante, che fuma quotidianamente, faceva affidamento sulla sua solita scorta di cannabis.

Durante il rifornimento di carburante all’inizio di aprile, una brutta sorpresa. “Era difficile da trovare e i prezzi erano raddoppiati o triplicati”, afferma. Su ordine di un gruppo, lei e le sue amiche furono in grado di consegnare “100 grammi di merda (nota come resina di cannabis) per 620 euro, invece di 380 euro di solito”.

Disgustato da questa inflazione, l’insegnante prevede di “prendersi una pausa”. Ma dopo 25 anni di fumo, “sarebbe più restrittivo”. Soprattutto dal momento che con il telelavoro ha leggermente aumentato i suoi consumi, “come in vacanza”.

“Quando hai ciò di cui hai bisogno, se non fumi non ti interessa. Ma lo stress non ha nulla”, afferma Eliott in Vandea.

Il trentenne, che “compra il 90% dell’erba locale (erba di cannabis)” è calmo. “La chiusura dei confini, non mi riguarda”, giubila questo cuoco, la cui conoscenza ora comanda sulla darknet. “Tutti dicono che è un dolore, ma devi solo conoscere i contadini locali.”

La produzione di erba in Francia, tuttavia, “non è abbastanza grande da soddisfare la domanda nazionale”, osserva Michel Gandilhon dell’Osservatorio francese sulle droghe e le tossicodipendenze (OFDT), in un articolo sulla rivista specializzata Swaps.

Secondo questo specialista del traffico, il mercato europeo dei narcotici “potrebbe sperimentare un periodo di carenza e disorganizzazione duratura”.

Una resina di cannabis del Marocco, cocaina dell’America Latina, eroina dell’Afghanistan, la maggior parte delle droghe illecite sono influenzate dalla “funzione pausa che il coronavirus impone al commercio mondiale”, scrive. “E’ probabile che i controlli alle frontiere più rigorosi persistano per diversi mesi”, ben dopo il deconfinamento previsto per l’11 maggio.

Una prospettiva che preoccupa gli operatori sanitari.

Un campione europeo del consumo di cannabis in Francia afferma che: “alcuni fumatori rischiano di scivolare verso ciò che è disponibile, l’alcool e gli ansiolitici, che hanno un potere addictogenico più forte”, spiega William Lowenstein, tossicodipendente che presiede l’associazione SOS Dipendenze.

La hotline di Drogue Info Service registra il 6% in più di chiamate giornaliere nella prima metà di aprile, rispetto a marzo, secondo Santé Publique France. Gli ascoltatori, contattati principalmente dai consumatori di cannabis, vedono nascere in loro “un maggiore uso di tabacco e antidepressivi”, afferma l’istituzione. “Per un tossicodipendente, non è perché non esiste più un prodotto che risolva il suo problema”, sintetizza Jean-Michel Delile, psichiatra e presidente della Federazione delle dipendenze, che riunisce la maggior parte delle strutture sanitarie .

Al di là di un rapporto su droghe e alcol, teme “il consumo eccessivo e le dosi eccessive”, compresa la cocaina. Perché di fronte “all’ansia della mancanza, rafforzata dal confinamento”, il riflesso è “rendere le scorte” difficili da gestire.

A Bordeaux, dove si esercita, due tossicodipendenti di cocaina seguiti dal punto di vista medico sono deceduti per overdose a metà marzo.

Nella regione di Parigi, Diane continua a comprare la sua cocaina inaspettatamente, 70 euro al grammo come prima. I suoi distributori hanno semplicemente apportato alcune modifiche: ordina un minimo di 2 grammi, senza il solito sconto per questa quantità, nessun viaggio dopo le 20:00

Il 16 marzo, quando Emmanuel Macron annunciò il blocco, la quarantenne “scrisse un grammo tutto da sola in una notte”, come un “ultimo delirio prima che non sia più possibile”. Non aveva consumato così tanto in otto mesi.

Le due settimane seguenti, “Mi sono spaventato”, afferma il professore, che ha organizzato tre sessioni di sniffo. Da allora, ha cercato di “sfruttare il confino per fare una pausa”, senza sapere fino a quando durerà.

Un rifugiato nel Lot-et-Garonne, Marie sta anche cercando di fermare la cocaina, grazie alle videoconferenze di Narcotici Anonimi. Alla fine di marzo, era ancora a Bordeaux e si rinchiuse per tre giorni con la consapevolezza di consumare senza sosta.

“Se fossi rimasto lì, avrei fatto un giro”, ha dichiarato l’addetto stampa culturale di 38 anni. “La mia attività è quasi scomparsa, sarebbe stata la porta aperta per salire.”

Cocaina, estasi, ketamina, LSD, Anne non ha rifiutato nulla prima di essere confinata. Dipendente dell’assicurazione nella Senna-Saint-Denis, la giovane usciva “ogni fine settimana”.

Con la scomparsa delle serate clandestine, improvvisamente ha fermato tutto. A 27 anni, sta aspettando con impazienza il deconfinamento.

“Prima avevo tutto nell’ora, ora dovremo organizzarci”, già pianifica chi ha intenzione di “riprendere riducendo le dosi” durante le sue prime uscite.

Confinato all’esterno durante l’epidemia, il più precario tenta di sfuggire a un ritiro forzato dagli oppiacei, sinonimo di forte dolore fisico e mentale.

Vicino alla Gare du Nord di Parigi, Alain ha rinunciato allo Skenan, un antidolorifico a base di morfina che acquista normalmente. Il cinquantenne supera la mancanza iniettandosi metadone, un trattamento sostitutivo erogato da un centro specializzato (CSAPA).

Parigi, Strasburgo, Marsiglia, Bordeaux, tutte le strutture di tossicodipendenza contattate, la cui ricezione è rallentata a causa dell’epidemia, segnalano un aumento delle prescrizioni di questi sostituti, spesso richiesto dagli utenti che non possono più permettersi di rifornirsi per strada. La loro consegna è stata facilitata dal governo alla fine di marzo.

Su Place Stalingrad, un punto di riferimento dei tossicodipendenti di crack a Parigi, si stanno moltiplicando le voci di “truffe” e “frittelle” contenenti pochissima cocaina. Mohamed, scruta disperatamente il terreno, alla ricerca di un “sassolino” che uno dei suoi compagni di sventura avrebbe potuto dimenticare.

“La verità, ho bisogno di fumare” disse nervosamente il giovane, solo un’ora dopo il suo ultimo “kiff”.

Da metà marzo, circa 140 utenti come lui sono stati protetti dal piano di crack applicato nella capitale, secondo Elisabeth Avril, la direttrice dell’associazione Gaïa.

Per lei, che gestisce la sala di consumo a basso rischio di Parigi, l’epidemia ha messo in luce le esigenze evidenti dei tossicodipendenti precari. “Abbiamo bisogno di più spazi di consumo, è chiaro che nonostante il confinamento e gli aggiornamenti degli hotel, un bel pò di persone continuano a consumare per strada”.