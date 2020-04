Il governo sul calcio: prevede dal 18 maggio gli allenamenti di calcio

Quasi sette settimane dopo l’ultima partita giocata, la Serie A ha finalmente una data prevista per riprendere gli allenamenti.

Il premier Giuseppe Conte ha annunciato che le squadre sportive professionistiche possono riprendere gli allenamenti il ​​18 maggio, mentre gli sport individuali possono riprendere le attività il 4 maggio.

La mossa significa che il campionato di Serie A potrebbe riprendere a giocare a giugno, anche se senza tifosi negli stadi.

Conte ha affermato che a partire da lunedì il Ministro dello sport Vincenzo Spadafora “lavorerà intensamente con il sistema calcio, gli sport professionistici in generale, per trovare una road map che abbiamo già parzialmente definito in termini di ripresa dell’allenamento individuale il 4 maggio e squadre il 18 maggio.

“Quindi valuteremo se le condizioni consentiranno il completamento delle leghe sospese”, ha aggiunto Conte.

La Serie A è stata sospesa dal 9 marzo, quando il governo ha ordinato un blocco a livello nazionale a causa dell’emergenza del coronavirus.

L’Italia ha avuto la sfortuna di essere la prima nazione occidentale ad essere stata colpita dallo scoppio della pandemia, e il suo totale ufficiale di 26.600 vittime è in ritardo rispetto agli Stati Uniti nel bilancio delle vittime globale

“Essendo un grande fan del calcio come tanti italiani, all’inizio mi è sembrato strano che la stagione potesse essere interrotta e sospesa”, ha dichiarato Conte. “Ma ovviamente ci siamo trovati coinvolti in questa emergenza sanitaria, sociale ed economica. E penso che tutti, anche i fan più accaniti, abbiano capito che non c’erano alternative.”

Dodici giornate rimangono in Serie A, più altre quattro partite che sono state posticipate dalla 25° giornata. Inoltre, la Coppa Italia è stata sospesa dopo la prima tappa della semifinale.

La otto volte campione in carica della Juventus guida la Lazio di un punto nella classifica di Serie A.

Almeno 15 giocatori di Serie A si sono dimostrati positivi per COVID-19. La maggior parte dei giocatori infetti ha recuperato, anche se il portiere di riserva dell’Atalanta Marco Sportiello era ancora positivo mercoledì.

I funzionari della medicina dello sport si sono scontrati su un protocollo di salute proposto per i giocatori di calcio – in particolare sul problema per cui se un ufficiale di un giocatore o di una squadra risulta positivo al virus, per quanto tempo – se non del tutto – i loro compagni di squadra dovrebbero essere messi in quarantena.

“Deve esserci un ritorno graduale e richiede un protocollo rigido”, ha detto Spadafora. “La FIGC ha presentato un protocollo e la commissione tecnico-scientifica ha dichiarato che non era ancora sufficiente. Ha bisogno di più analisi e solo dopo tale analisi possiamo dire se la stagione riprenderà o meno”.

Prima del discorso e della conferenza televisiva trasmessa a livello nazionale da Conte, i dati del ministero della salute indicavano che l’Italia aveva visto il suo più basso aumento quotidiano di morti – 260 – da metà marzo, durante la prima settimana di blocco.

Conte ha affermato che tutti gli sport riprenderanno con le massime precauzioni.

“Siamo grandi tifosi dello sport e vogliamo bene a tutti i nostri idoli”, ha detto. “Non vogliamo certo che si ammalino.”