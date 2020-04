Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, al raduno pro dittatura

Ex presidenti, politici e le redazioni dei giornali si sono messi in fila per denunciare il comportamento scellerato e antidemocratico del leader di estrema destra del Brasile dopo essere sceso in piazza per protestare chiedendo il ritorno alla dittatura militare.

Mentre il numero di morti causate da Covid-19 è salito a quasi 2.500 domenica, Jair Bolsonaro ha lasciato il suo palazzo presidenziale nella capitale del Brasile, Brasilia, per fraternizzare con i radicali che sventolano bandiera della dittatura.

Tra le richieste elencate dai loro sostenitori c’era la fine delle misure di allontanamento sociale opposte da Bolsonaro, la chiusura del congresso e della corte suprema del Brasile, e la ripetizione di un decreto sull’era della dittatura usato dai governanti militari alla fine degli anni ’60 per soffocare la politica degli avversari.

A un certo punto – snobbando le regole di allontanamento sociale per l’ennesima volta dall’inizio della crisi del coronavirus – il paracadutista brasiliano trasformato in presidente si è arrampicato su un camion per rivolgersi all’assemblea centenaria. “L’era del furto è finita. Ora sono le persone al potere”, ha proclamato Bolsonaro fuori dal quartier generale dell’esercito brasiliano, tossendo ripetutamente mentre parlava. “Tutti in Brasile devono capire che devono cedere alla volontà del popolo brasiliano”.

L’uscita di Bolsonaro – che alcuni sospettavano fosse una deliberata provocazione progettata per distrarre dal crescente bilancio delle vittime di Covid-19 – ha scatenato un’immediata censura.

L’ex presidente Fernando Henrique Cardoso, che ha governato dal 1995 al 2003, ha twittato: “Deplorevole che il presidente partecipi alle proteste antidemocratiche. È tempo di unirsi attorno alla costituzione contro tutte le minacce alla democrazia”.

Luiz Inácio Lula da Silva, presidente dal 2003 al 2010, ha twittato: “La stessa costituzione che consente a un presidente di essere eletto democraticamente contiene anche dispositivi per impedire loro di condurre il paese alla distruzione della democrazia e un genocidio della popolazione”.

Rodrigo Maia, il capo della camera bassa del Brasile, ha affermato che il Brasile era in una doppia lotta contro il coronavirus “e il virus dell’autoritarismo”. “In totale, 2.462 morti sono stati registrati in Brasile. Predicare una rottura democratica di fronte a queste morti rappresenta una crudeltà imperdonabile per le famiglie delle vittime”, ha affermato Maia . “Non abbiamo tempo da perdere con i colpi di stato.”

Eduardo Paes, ex sindaco di Rio de Janeiro: “Ci sono sempre stati degli idioti che si aggiravano contro la democrazia… Generalmente sono minoranze di cui non si sente nemmeno il solletico. Ma è qualcosa di completamente diverso quando è il presidente – eletto democraticamente – che si unisce a questo tipo di movimento. Non c’è modo da rimanere in silenzio e non ripudiarlo”, ha aggiunto Paes.

Il giornale O Globo ha definito il discorso di Bolsonaro un “pericoloso” assalto allo stato di diritto democratico.

Anche i membri dei vertici militari erano sconvolti, con un alto funzionario che esortava i cittadini a ignorare le azioni di Bolsonaro. “Lascia che il presidente parli con i pignoli da solo”, hanno detto alla rivista Veja. Lunedì mattina Bolsonaro ha negato di aver attaccato la democrazia brasiliana, ma ha detto ai giornalisti: “Sono in realtà la Costituzione”.

Bolsonaro è un fan di vecchia data dei militari che governarono il Brasile dal 1964 al 1985 e autocrati tra cui il cileno Augusto Pinochet. La reazione di Bolsonaro a Covid-19 – che ha minimizzato come “isteria” dei media – si è dimostrata altrettanto controversa. La scorsa settimana Bolsonaro ha licenziato il suo storico ministro della salute, Luiz Henrique Mandetta, che si era scontrato con lui per aver minato le raccomandazioni del ministero della salute progettate per proteggere le vite brasiliane.

Il sostituto di Mandetta, Nelson Teich, non ha fatto commenti immediati sulla decisione di Bolsonaro di infrangere le stesse linee guida.