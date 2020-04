Juan Guaidò punta all’indipendenza del Venezuela

Il presidente responsabile della Repubblica, Juan Guaidó, ha commemorato i 210 anni di indipendenza del Venezuela, ribadendo il suo impegno a liberare il paese dalla dittatura.

Questa domenica Guaidó ha assicurato sul suo profilo Twitter che non si riposerà fino a quando non raggiungerà nuovamente l’indipendenza del Venezuela e che, inoltre, lavorerà sodo per raggiungerla.

“Non riposeremo né falliremo fino a quando non raggiungeremo la seconda indipendenza del Venezuela. Come nel 1810, abbiamo l’unione di tutti i settori, aggiunta al sostegno del mondo per aiutarci a raggiungere la libertà”, ha affermato il leader dell’opposizione.

Il presidente ha inoltre ribadito il suo impegno a “ridimensionare laddove necessario” per raggiungere la libertà nel paese. Per questo, ha annunciato che darà anche il privilegio a quelle opzioni che generano stabilità, governabilità e una transizione ordinata nel territorio. “Stiamo mettendo al primo posto il venezuelano ed è per questo che qui vanno considerate tutte le opzioni. Non stiamo giocando, più misure stanno venendo contro la dittatura”, ha concluso.

Il 19 aprile 1810 il popolo di Caracas si radunò nella Plaza Mayor, alla periferia del Cabildo. Lì furono resi noti i fatti che stavano accadendo in Spagna con l’invasione del francese Napoleone Bonaparte. Nel dibattito che ha avuto luogo, il Capitano Generale Vicente Emparan, rappresentante della corona spagnola, è stato fortemente interrogato.

Quel giorno, i cittadini hanno approfittato della situazione per esercitare pressioni e per assumere il governo della provincia. Iniziò così la lotta per l’indipendenza venezuelana.