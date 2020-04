Secondo il presidente della Bielorussia, il coronavirus è una psicosi

Il sistema sanitario in Bielorussia è sostenuto da volontari e campagne di crowdfunding mentre il paese è alle prese con una pandemia di coronavirus che il suo presidente ha esitato ad ammettere che esiste.

La Bielorussia ha attirato titoli internazionali per la sua risposta ritardata, continuando a ospitare l’unica lega di calcio attiva d’Europa, in quanto il presidente, Alexander Lukashenko, ha respinto la pandemia come una “psicosi”. “Nessuno nel paese morirà di coronavirus”, ha dichiarato pubblicamente Lukashenko all’inizio di questa settimana.

Nel frattempo, un attivista per i diritti umani e un volontario, Andrej Stryzhak, ha co-fondato il gruppo # bycovid19 per crowdfund, acquisire e consegnare attrezzature e abbigliamento protettivo a medici e altro personale in prima linea, una delle molte iniziative locali di ONG e imprese.

“Il nostro obiettivo è garantire che questo sistema non crolli”, ha detto. “In molti luoghi, ad esempio a Vitebsk [una città nella Bielorussia nord-orientale], vediamo che c’è una situazione molto difficile, una situazione critica. Ci sono molti malati e molti medici sono malati”.

Con il peggioramento delle carenze di materiale e il mercato nero che carica fino a 12 euro per una singola maschera, Stryzhak, insieme a un team di dozzine di volontari e ONG, ha raccolto oltre 100.000 euro e distribuito 27.000 respiratori, oltre a indumenti protettivi e attrezzature mediche . “La situazione più difficile è con i respiratori”, ha detto. “Se guardi i numeri ufficiali del governo, le nostre forniture rappresentano una parte considerevole del totale”.

Un medico di Vitebsk, sede di uno dei peggiori focolai, ha affermato che alcuni ospedali non sono stati riforniti per far fronte allo scoppio e di conseguenza dozzine di personale medico si sono ammalati.

Le osservazioni del presidente hanno alimentato le critiche secondo cui la Bielorussia, che ha una popolazione di 9,5 milioni di abitanti, non si è preparata adeguatamente. Il ministero della salute del paese ha riportato 4.204 casi confermati di coronavirus e 40 morti, con il numero di casi che aumenta in modo più rapido proporzionalmente che in molti paesi vicini.

I volontari desiderano sottolineare che il loro lavoro è apolitico, aggiungendo che il ministero della salute era sempre più pronto ad accogliere il loro aiuto. Uno ha affermato che c’è una crescente comprensione del fatto che “la società non accoglierà più il silenzio sull’epidemia”.

Con il crescere della crisi, sono nate decine di campagne locali per acquistare e produrre dispositivi di protezione medica, sostegno finanziario crowdfunding da comunità locali e della diaspora, fornire viaggi in taxi scontati o mantenere il supporto infermieristico per le persone anziane e altre popolazioni a rischio. Un’organizzazione di Minsk, Hackerspace, ha utilizzato stampanti 3D per produrre visiere mediche per il personale ospedaliero.

“È davvero importante per noi spostarci rapidamente in questo momento, perché la malattia si sta diffondendo in Bielorussia a una velocità incredibile”, ha dichiarato Katerina Sinyuk, capo della ONG Imena , che partecipa alla campagna # bycovid19 e aiuta a finanziare e indirizzare gli aiuti a ospedali e altri sforzi di base.

“Questa emergenza ha fatto sì che se il governo avesse agito in modo neutrale prima o occasionalmente collaborando, ora ci hanno direttamente contattato per chiedere aiuto”, ha detto. “Per la prima volta è logico che tutti stiano lavorando allo stesso obiettivo.”

Uno sforzo consisteva nel chiedere agli imprenditori di produrre maschere localmente, piuttosto che acquistarle dall’estero. “Abbiamo tutti a che fare con l’enorme compito che ci è stato assegnato”, ha detto un uomo d’affari incaricato di realizzare maschere. “Ognuno si sta cervellando su come gestirlo.”

Nel frattempo, Stryzhak ha dichiarato di sperare che la crisi possa rivelarsi una svolta per la costruzione della fiducia nelle ONG del paese. “Continueremo a lavorare fino a quando vedremo che il governo ha preso la situazione sotto controllo reale e che il personale medico ha le attrezzature di cui ha bisogno per svolgere il proprio lavoro senza paura”, ha concluso.