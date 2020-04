In Congo si registra un’altra vittima di Ebola

La Repubblica Democratica del Congo ha registrato una seconda morte di Ebola nei giorni successivi a più di sette settimane senza un nuovo caso, ha dichiararlo è l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS).

Domenica, il Congo avrebbe dovuto porre fine al secondo scoppio più mortale del coronavirus, fino a quando un caso non è stato confermato venerdì nella città orientale di Beni.

L’epidemia ha ucciso oltre 2.200 persone dall’agosto 2018 in un’area del paese in cui la violenza della milizia ha ostacolato gli sforzi per contenerla.

L’ultima vittima è stata una bambina di 11 mesi, che è stata curata nello stesso centro sanitario del caso precedente, un elettricista di 26 anni, ha dichiarato Boubacar Diallo vicedirettore degli incidenti per la risposta all’Ebola dell’OMS.

I funzionari dicono che non è ancora chiaro come l’elettricista abbia contratto l’Ebola. Non aveva contatti noti con altri pazienti contagiati dall’Ebola e non era un sopravvissuto al coronavirus che avrebbe potuto ricadere, ha detto il governo venerdì.

Le riacutizzazioni o le trasmissioni una tantum sono comuni verso la fine delle epidemie di Ebola e un nuovo caso non significa necessariamente che il virus si diffonderà di nuovo fuori controllo.

L’Ebola provoca febbre, sanguinamento, vomito e diarrea e si diffonde nell’uomo attraverso i fluidi corporei. Durante questo focolaio ha ucciso circa i due terzi di quelli infetti.

L’OMS ha identificato 215 persone che sono venute in contatto con l’elettricista, inclusi 53 operatori sanitari in tre strutture che l’uomo ha visitato prima di morire, ha detto Diallo. Tutti gli operatori sanitari tranne uno erano già stati vaccinati, ha dichiarato.

Due nuovi vaccini hanno contribuito a contenere il virus, sebbene diffidenze pubbliche e attacchi della milizia abbiano impedito agli operatori sanitari di raggiungere alcune aree colpite duramente.

Sabato, un gruppo di giovani arrabbiati ha lanciato pietre contro una squadra di lavoratori dell’OMS e il vice sindaco di Beni mentre tentavano di decontaminare la casa dell’elettricista e rintracciare i suoi contatti, ha detto Diallo.

“Per loro l’Ebola è finita. La gente qui ha qualche problema nel capire come questo caso è arrivato due giorni prima della dichiarazione della fine”, ha detto Diallo.

Il vice sindaco è stato costretto ad abbandonare la sua auto e fuggire con un taxi, ha affermato Kambale Sabuni, capo della polizia di Beni.