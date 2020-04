Nuovo aggiornamento sulla pandemia nel mondo

Nuove valutazioni, nuove misure, punti salienti: un aggiornamento sugli ultimi sviluppi della pandemia di Covid-19, che ha già causato la morte di oltre 107.000 persone in tutto il mondo. Stati Uniti: il paese più colpito

Gli Stati Uniti, che hanno registrato il suo primo decesso legato al coronavirus alla fine di febbraio, sono il paese più colpito in termini di numero di decessi e di casi registrati, con 19.882 decessi per 514.415 casi.

Oltre 107.000 morti in tutto il mondo

La pandemia ha ucciso almeno 107.064 persone in tutto il mondo dalla sua apparizione a dicembre in Cina, secondo una valutazione stabilita da fonti ufficiali sabato.

Più di 1.745.290 casi di infezione sono stati ufficialmente diagnosticati in 193 paesi e territori dall’inizio dell’epidemia. Dopo gli Stati Uniti, i paesi più colpiti sono l’Italia con 19.468 morti, la Spagna (16.353 morti), la Francia (13.832 morti) e il Regno Unito (9.875 morti).

Discriminazione

Gli Stati Uniti hanno denunciato con forza la “xenofobia delle autorità cinesi nei confronti degli africani”, che dichiarano di essere vittime di discriminazioni nella città di Canton (sud) dopo numerosi casi positivi nella comunità nigeriana.

L’Unione africana ha espresso la sua “profonda preoccupazione” alla Cina, chiedendo “misure correttive immediate”.

“Nuovo fronte”

In Africa, dove sono stati registrati quasi 13.000 casi e circa 700 morti secondo i dati ufficiali, “il virus si sta diffondendo oltre le grandi città”, secondo il capo dell’Organizzazione mondiale della sanità per il continente.

“Significa che si è aperto un nuovo fronte”, ha affermato il dott. Matshidiso Moeti.

Iran: ripresa graduale dell’attività

Le autorità iraniane hanno deciso di consentire la ripresa, a partire da sabato, di attività economiche a “basso rischio” al fine di impedire che la sua economia affondasse completamente.

La misura, criticata da esperti medici e persino da alcuni membri del governo, si applica a tutte le province tranne quella di Teheran, dove entrerà in vigore dal 18 aprile.

Argentina: blocco prolungato

Il governo argentino ha esteso il confinamento obbligatorio nelle grandi città di due settimane fino al 26 aprile, considerando la possibilità di ridurlo nelle aree rurali.

Violazione del contenimento

Circa 200 fedeli hanno partecipato a una cerimonia del Venerdì Santo in Puglia (sud-est), sfidando le regole del blocco in Italia, provocando un’ondata di indignazione e le scuse del sindaco.

Egitto: scontri durante un funerale

Dodici abitanti sono stati arrestati in scontri con la polizia in un villaggio nel nord-est dell’Egitto, dove la gente si è rifiutata di seppellire una donna morta per il nuovo coronavirus, per paura di essere infettata.

Il defunto è stato infine sepolto dopo l’intervento delle forze di sicurezza che hanno sparato gas lacrimogeni.

Disoccupazione parziale

In Francia, l’uso della disoccupazione parziale è stato richiesto da 700.000 aziende e associazioni per un numero record di 8 milioni di dipendenti, o 3 milioni in più in una settimana.

“Non una guerra”

Il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier ha espresso l’opinione opposta del capo di Stato francese Emmanuel Macron, assicurando che la pandemia di Covid-19 “non è una guerra” ma costituisce una “prova della nostra umanità”.

Pasqua sullo schermo

Cattolici e protestanti stanno celebrando questo fine settimana di Pasqua, la loro festa più importante, di fronte a televisori, tablet e computer, la pandemia di coronavirus che ha portato alla cancellazione della massa e delle processioni tradizionali in gran parte del mondo.