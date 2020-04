Raggiunto l’accordo: oltre 500 mld per l’Eurogruppo

L’Eurogruppo ha superato le forti differenze per concordare sulle misure che potrebbero fornire più di 500 miliardi di euro a società, lavoratori e sistemi sanitari per attutire l’impatto economico dell’epidemia da coronavirus.

Mario Centeno, che dirige il gruppo dei ministri delle finanze dei paesi dell’euro, ha definito il pacchetto di misure concordato “totalmente senza precedenti. Stasera l’Europa ha dimostrato di poter offrire quando c’è la volontà”.

L’accordo raggiunto giovedì tra i ministri delle finanze non prevedeva tuttavia una cooperazione più ampia portata sotto forma di prestiti condivisi garantiti da tutti i paesi membri.

I funzionari hanno lasciato aperta la questione, spingendo ai loro leader nazionali a risolvere la strada come parte di un’ulteriore discussione su un fondo per sostenere la ripresa economica a lungo termine. Tuttavia, il ministro delle finanze italiano Roberto Gualtieri ha twittato che l’indebitamento condiviso attraverso “eurobond” era stato “messo sul tavolo”.

Prendere in prestito insieme per pagare i costi della crisi è stata una domanda chiave da Italia, Spagna, Francia e altri sei paesi. Si prevede che l’Italia e altri membri indebitati vedranno aumentare il loro carico di debito a causa della recessione causata dall’epidemia. Ma il debito condiviso è stato respinto da Germania, Austria e Paesi Bassi. Il ministro delle finanze olandese Wopke Hoekstra ha twittato che “siamo e rimarremo contrari agli eurobond”.

La domanda ora è se il pacchetto sarà considerato abbastanza grande da impressionare i mercati e consentire ai governi della zona euro di gestire i nuovi accumuli di debito pubblico dalla recessione. La preoccupazione è che un aumento dei prestiti potrebbe a lungo termine innescare una nuova crisi finanziaria della zona euro come quella che ha minacciato l’unione monetaria nel 2010-2015.

Per ora, i costi di indebitamento sul mercato obbligazionario di paesi indebitati come l’Italia sono tenuti sotto controllo dalla Banca Centrale Europea, che ha lanciato un programma di acquisto di obbligazioni da 870 mld di euro. Ma quel programma è finora limitato in termini di dimensioni o durata.

I ministri hanno convenuto che governi urgenti come Spagna e l’Italia potrebbero attingere rapidamente al fondo di salvataggio dell’eurozona fino a 240 miliardi di euro, a condizione che il denaro venga speso per i loro sistemi sanitari e che la linea di credito scada dopo la fine dell’epidemia. Una disputa sulle condizioni aveva sollevato una decisione durante una conferenza martedì.

L’accordo prevede anche garanzie di credito fino a 200 miliardi di euro attraverso la Banca europea per gli investimenti per mantenere a galla le aziende e 100 miliardi di euro per compensare i salari persi per i lavoratori che hanno orari più brevi.

Centeno ha affermato che i paesi lavoreranno su un fondo di ricostituzione a lungo termine e nel quadro di ciò discuteranno di “strumenti finanziari innovativi, coerenti con i trattati dell’UE”. Ha detto che alcuni paesi sostengono il prestito condiviso e che altri si oppongono.

L’accordo ha superato l’amaro disaccordo tra Italia e Paesi Bassi sulle condizioni per i prestiti del fondo di salvataggio, il meccanismo europeo di stabilità. L’Italia aveva respinto l’idea di utilizzare il fondo a causa del requisito del MES secondo il quale il denaro avrebbe avuto le condizioni per riformarsi. Ciò ha ricordato le difficili condizioni che hanno ricordato l’austerità imposta alla Grecia, all’Irlanda e ad altri paesi indebitati della zona euro che sono stati salvati durante la crisi del debito della zona euro.

Il compromesso raggiunto nella dichiarazione finale afferma che i paesi potrebbero prendere in prestito fino al 2% della produzione economica annuale a tassi favorevoli per finanziare i costi “diretti o indiretti” dell’attuale crisi sanitaria. Centeno ha dichiarato durante una conferenza stampa video post decisione che si aspettava che i paesi fossero in grado di identificare i costi sanitari sufficienti per accedere al denaro.

Il pacchetto si aggiunge alle ampie misure di spesa a livello nazionale da parte dei governi membri. L’Unione europea ha anche preso le misure senza precedenti di mettere da parte i suoi limiti sui debiti e sui sussidi dei governi nazionali alle loro società di origine.