Nancy Pelosi: “L’attuale aiuto agli americani non è sufficiente”

Nancy Pelosi ha detto che sono necessari un’altro trilione di dollari per il prossimo pacchetto di salvataggio del coronavirus.

Pelosi ha dichiarato a House Democrats in teleconferenza che l’attuale aiuto agli americani non è sufficiente.

Il Congresso sta prendendo in considerazione ulteriori aiuti dopo aver superato un ampio pacchetto di assistenza sanitaria ed economica da 2,2 trilioni di dollari il mese scorso, il più grande del suo genere nella storia degli Stati Uniti.

L’ex capo della Federal Reserve Janet Yellen si è unito alla chiamata privata e ha avvertito i democratici che la ricaduta economica dipenderà dalla risposta della sanità pubblica alla pandemia. Mentre le aziende si fermano per arrestare la diffusione del virus che ha lanciato l’economia americana verso una recessione.

Yellen ha detto che era impossibile sapere quanto profonda e lunga sarebbe stata la recessione, dicendo che dipende dalla risposta alla salute.

L’ex presidente della Fed ha anche detto che il tasso di disoccupazione della nazione è al 13% e il rapporto di disoccupazione di questa settimana mostrerà numeri più alti di quelli della scorsa settimana.

Il precedente pacchetto di aiuti, approvato alla fine di marzo, includeva pagamenti diretti una tantum di 1.200 dollari agli americani, insieme ai prestiti perdonabili alle piccole imprese e per le aziende che continuavano a effettuare buste paga. Comprendeva anche un aumento della retribuzione di disoccupazione, denaro per gli ospedali e un fondo da 500 miliardi di dollari per le grandi aziende e industrie.

Ma Pelosi ha affermato che i pagamenti diretti agli americani e il programma di protezione dei salari per le piccole imprese non sono sufficienti e bisogna fare di più. Pelosi ha anche affermato che è necessario un maggiore aiuto attraverso il programma nutrizionale supplementare, noto anche come food stamp.

Il democratico della California ha promesso di mettere insieme il prossimo pacchetto in tempo per un voto alla Camera questo mese. Sia la Camera che il Senato sono sospesi fino a metà aprile mentre la nazione si chiude per fronteggiare la pandemia globale.