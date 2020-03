Il salto della quaglia di Benny Gantz fa arrabbiare i suoi elettori

Nessuno poteva prevederlo, o meglio, i suoi elettori e non solo avrebbero mai immaginato che il leader dell’opposizione Benny Gantz sarebbe sceso a compromessi con il Primo Ministro Benjamin Netanyahu. Davanti agli occhi degli elettori delusi, che avevano sperato di far cadere il premier di destra, si è arenata di Israele più democratica.

Gantz è stato eletto parlamentare giovedì con il sostegno di Likud e dei partiti alleati di Netanyahu, facendo arrabbiare molti dei suoi stessi partner sulla possibilità di poter formare un’alleanza con un leader che è sotto accusa penale. Gantz ha citato l’epidemia di coronavirus come motivo della sua decisione. Israele, con 3.000 casi di malattia e 10 morti, è in fase di blocco parziale.

La mossa shock ha frantumato la coalizione centrista Blue and White di Gantz composta da tre partiti appena 13 mesi dopo la sua nascita come un gruppo di oppositori di Netanyahu intenti a far cadere il primo ministro israeliano dal suo lungo potere politico.

Ha anche suscitato una risposta rabbiosa da parte di alcune tra le centinaia di migliaia di israeliani che si sono rivelate a sostegno della coalizione di Gantz in tre elezioni dell’anno scorso. Alcuni commentatori hanno accusato l’ex generale di essersi concesso a Netanyahu per un posto sicuro al potere.

“Mi fa sentire terribile. È esattamente quello che non volevo che succedesse, vedere Gantz in realtà collaborare con Netanyahu “, ha dichiarato Tami Golan, 46 anni, che ha votato per Gantz in tutte e tre le elezioni. “Capisco che il coronavirus crea una situazione speciale, ma non posso fare a meno di sentirmi deluso – potremmo non aver finito con Netanyahu”, ha detto Golan.

Da parte sua, Gantz ha espresso rammarico per aver diviso la sua alleanza centrista, dichiarando che trascinare il paese verso una quarta elezione distrarrebbe dal combattere il coronavirus e aiutare l’economia. “(Noi) faremo ogni sforzo per istituire un governo di emergenza nazionale. Ci occuperemo della crisi sanitaria. Solleveremo il paese dal trauma economico”, ha scritto Gantz sulla sua pagina Facebook.

Gadeer Mreeh, legislatore della minoranza araba drusa israeliana, membro del partito israeliano di Gantz, è stato categorico: “Un leader non tradisce i suoi principi e il suo elettorato. Non mi siederò mai sotto il controllo corrotto di questo premier”, ha scritto su twitter.

Ma con la coalizione di partiti di destra di Netanyahu che ha bisogno solo di altri tre seggi per raggiungere la maggioranza nel parlamento composto da 120 membri, è improbabile che la defezione precoce della fazione di 15 membri di Gantz metta un freno a un governo di unità.

Infatti, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha chiamato venerdì il suo stretto alleato Netanyahu per congratularsi con lui “per il fatto che avrebbe formato un governo sotto il suo ruolo di premier”, ha detto Netanyahu sul suo account Twitter in lingua araba.

Durante la campagna per le elezioni del 2 marzo, Gantz aveva escluso ogni possibilità di servizio con Netanyahu, citando l’incombente processo del primo ministro con l’accusa di corruzione, frode e violazione della fiducia. Netanyahu nega le accuse.

Ma a Gantz mancava sostegno al centro e se ne andato formando una coalizione dopo essere stato invitato dal presidente Reuven Rivlin a cercare di formare un governo dopo le elezioni. Netanyahu, 70 anni, aveva proposto un governo di unità per affrontare il coronavirus, promettendo di dimettersi come primo ministro entro un periodo concordato, con Gantz che ne avrebbe preso il controllo. La mossa di Gantz di giovedì ha aperto la possibilità di un tale accordo di “rotazione”, ma non è stato annunciato ufficialmente che un simile accordo era stato raggiunto. Fonti vicine alla coalizione di Gantz, sostengono fortemente di un accordo preso sotto banco e che l’intervento statunitense sia stato incisivo da poter far saltare la coalizione centrista. “Se c’era una forza che avrebbe potuto contrastare la destra di Netanyahu, questa era la parte democratica di Israele.” è quanto si apprende da fonti centriste.