L’OMS avverte: “i giovani non sono invincibili”

I giovani non sono immuni dal coronavirus e devono evitare di socializzare e comunicarlo alle persone più anziane e più vulnerabili, ha avvertito l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS).

Le scelte fatte dai giovani possono essere “la differenza tra la vita e la morte per qualcun’altro”, ha affermato il direttore generale dell’OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Oltre 11.000 pazienti sono deceduti a causa della malattia respiratoria Covid-19 in tutto il mondo. Quasi 250.000 pazienti hanno dato risultati complessivamente positivi.

Le osservazioni del capo dell’OMS seguono le notizie secondo cui i giovani in molti paesi sono compiacenti per gli avvertimenti sulla salute, a causa della maggiore suscettibilità al virus tra i pazienti più anziani. L’epidemia di coronavirus è stata registrata per la prima volta in Cina a dicembre. Ma ora il centro della pandemia è l’Europa.

In Italia – dove il virus ha ucciso più persone che in qualsiasi altro paese – il bilancio delle vittime è aumentato di 627 venerdì, raggiungendo un totale di 4.032, rendendolo il giorno più mortale per un paese dall’inizio dell’epidemia.

Cosa ha detto l’OMS?

Parlando a una conferenza stampa online dal quartier generale dell’OMS a Ginevra, Tedros ha dichiarato: “Sebbene gli anziani siano i più colpiti, i giovani non vengono risparmiati”. Ha aggiunto: “Ho un messaggio per i giovani: non sei invincibile, questo virus potrebbe metterti in ospedale per settimane o addirittura ucciderti. Anche se non ti ammali le scelte che fai su dove vai potrebbero essere la differenza tra la vita e la morte per qualcun’altro”.

Tedros ha accolto con favore gli sviluppi della città cinese di Wuhan, dove ha avuto origine l’epidemia, che giovedì non ha riferito nuovi casi. Ciò ha fornito “la speranza per il resto del mondo che anche la situazione più grave possa essere risolta”.

Gli studi hanno dimostrato che le persone di tutte le età possono essere infettate dal virus, ma è particolarmente pericoloso per le persone anziane e le persone con malattie di base. L’età media di coloro che sono morte di Covid-19 in Italia è stata di 78,5 anni.

Meno dell’1% dei pazienti di età inferiore ai 50 anni è morta in Cina, secondo il New York Times. Ma è stato fatale per quasi il 15% di coloro che avevano più di 80 anni. L’OMS sta raccomandando “distanza fisica” anziché “distanza sociale” per aiutare a prevenire la trasmissione del virus.

“Vogliamo che le persone rimangano connesse”, ha detto all’agenzia di stampa la dott.ssa Maria Kerkhove, epidemiologa dell’OMS. “Quindi trova modi per farlo, trova modi attraverso Internet e attraverso diversi social media per rimanere in contatto perché la tua salute mentale che attraversa questa (pandemia) è importante tanto quanto la tua salute fisica”, ha concluso.