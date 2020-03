Coronavirus: i progressi dell’epidemia sono mascherati

Questa è la parte ombra della pandemia di coronavirus: nella maggior parte dei paesi, il numero reale di persone infette è molto più alto di quello dei casi positivi dichiarati ufficialmente, un divario che dipende dalle diverse politiche di test. “Esistono indubbiamente da 5 a 10 volte” casi reali che casi testati positivi “nella maggior parte dei paesi sviluppati”, assicura il ricercatore americano Jeffrey Shaman (Columbia University), coautore di un studio sull’argomento che è appena apparso sulla rivista Science.

Il governo britannico aveva giudicato “ragionevole” stimare a 55.000 il numero di infezioni, contro 1.950 identificate ufficialmente in quel momento. Ma da dove proviene questo gap? Prima di tutto, dal fatto che una percentuale significativa di persone infette sviluppa pochi sintomi (se non del tutto).

Si stima che questo possa riguardare “dal 30 al 60% dei soggetti infetti”, sottolinea l’Istituto Pasteur sul suo sito. Questi casi pertanto sfuggono facilmente al rilevamento.

Secondo Jeffrey Shaman: “Continuano a vivere normalmente, a lavorare, a usare i mezzi pubblici, a fare acquisti; vanno in altri posti in auto, treno o aereo. Inavvertitamente, questi vettori silenziosi facilitano la diffusione del virus”.

Tuttavia, non sappiamo esattamente quale peso pesa nell’epidemia: infatti, chi non tossisce è a priori meno contagioso di qualcuno che tossisce (e quindi proietta postilioni carichi di virus).

Al di là di questi casi, il ritardo dipende dalla politica di test più o meno ampia in ciascun paese. Sono molto diversi l’uno dall’altro. “Ci sono diverse ragioni per questo: disponibilità di test, capacità di test dei paesi, ignoranza – non prendere sul serio il problema – o arroganza, vale a dire orgoglio nazionale”, ha sottolineato Jeffrey Shaman.

Strategia aggressiva

“In Corea del Sud, dove l’epidemia è in declino, il vero punto di svolta è stato il forte aumento del numero di test”, ha dichiarato Cécile Viboud, epidemiologo presso il NIH (American Institutes of Health). “Devi sapere dove deve agire l’epidemia. E per questo, devi testare.”

“Prova, prova, prova! Prova ogni caso sospetto”, ha anche esortato lunedì il capo dell’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, sottolineando che questo faceva parte di una strategia molto specifica per contenere l’epidemia. “Se i test sono positivi, isolare questi pazienti, scoprire con chi erano in stretto contatto fino a due giorni prima dell’inizio dei sintomi e testare queste persone a loro volta”.

La strategia basata su test generalizzati e “tracciabilità dei contatti” (tenendo presente le persone in contatto con un caso positivo) ha dato i suoi frutti a Singapore. “Singapore ha implementato una politica aggressiva di test, più tracciabilità dei contatti e immediata quarantena” le persone di contatto dei pazienti sono risultate positive, analisi di Sharon Lewin, direttore del Doherty Institute, numero uno dei maggiori esperti mondiali di malattie infettive.

Ciò ha permesso di evitare le pesanti misure adottate da altri paesi, sottolinea: “Singapore ha adottato misure di distanza sociale, ma non così estremo come il confinamento generale. Chiuse le scuole, ma solo per due o tre settimane. E vietarono le riunioni, ma la gente poteva ancora andare al lavoro”.

Per essere efficace, tuttavia, tale strategia deve essere adottata rapidamente prima che troppi casi rendano più complicata l’attuazione.

Test rapidi?

In Francia, le voci sono state sollevate per deplorare che i test non sono stati eseguiti su vasta scala. Come in altri paesi, i criteri si sono evoluti con il progredire dell’epidemia. Inizialmente, ogni caso sospetto è stato testato. Oggi, mentre il virus circola in tutta la Francia, “i test sono limitati a pazienti ospedalizzati, fragili, operatori sanitari con sintomi, donatori di organi (e i primi tre) malati nelle strutture collettive di persone vulnerabili” (case di riposo, centri per disabili), specifica il ministero della salute.

Dall’inizio dell’epidemia, secondo il ministero, sono stati effettuati 42.500 test in Francia. “Sarebbe inutile oggi mettere alla prova massicciamente tutti”, ha dichiarato il Primo Ministro Edouard Philippe, giovedì all’Assemblea nazionale. Secondo il ministro francese, tutto questo intaserebbe il dispositivo e impedirebbe di avere “risposte abbastanza rapide dove è assolutamente necessario”.

Il paese più colpito d’Europa, l’Italia, ha effettuato 165.500 test. In Spagna, un paese decentralizzato, non possiamo conoscere il numero totale di test effettuati. E in Germania, gli approcci possono variare in base alla regione.

Nei giorni scorsi diversi paesi, tra cui gli Stati Uniti, il Regno Unito, la Turchia e la Repubblica Ceca, hanno annunciato l’intenzione di cambiare marcia.

Uno dei mezzi potrebbe essere l’arrivo di test più leggeri e più veloci, con un verdetto in mezz’ora contro le 4-5 ore per i test attuali, chiamato RT-PCR (basato sull’amplificazione del materiale genetico del virus).