Israele: Netanyahu sulla strada della vittoria nel legislativo nonostante la sua incriminazione

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha rivendicato la “vittoria” alle elezioni legislative cruciali per la sua sopravvivenza politica, sfidando il sistema giudiziario che lo ha accusato di corruzione. “Questa è una grande vittoria per Israele”, ha twittato il Primo Ministro dopo che i sondaggi hanno annunciato i primi risultati, attribuendogli un vantaggio significativo sul rivale Benny Gantz.

I sondaggi trasmessi dopo la chiusura dei seggi elettorali attribuiscono al Likud di Netanyahu 36/37 seggi sui 120 del Parlamento, contro 32/33 per la formazione di Kahol Lavan (Blue White, colori della bandiera israeliana ) del rivale Benny Gantz.

“Grazie,” Netanyahu ha rapidamente twittato con il cuore dopo che le proiezioni erano state trasmesse. Con i suoi alleati, i partiti di destra e ultra-ortodossi, Netanyahu riceve circa 60 seggi, sulla soglia della maggioranza (61) nella Knesset.

“Anche se dobbiamo ancora attendere i risultati finali, non c’è dubbio che il Primo Ministro Netanyahu abbia ottenuto un chiaro mandato dal popolo di Israele”, ha affermato Yohanan Plesner, presidente dell’Israel Democracy Institute, un centro di ricerca con sede a Gerusalemme.

“Slap in the face”

Al tempo del nuovo coronavirus, questo voto sembra di aver dato origine a scene di fantascienza in uffici in cui funzionari elettorali in cause protettive hanno dato il benvenuto a israeliani che erano entrati in contatto con persone infette o che avevano viaggiato in paesi colpiti dall’epidemia.

La paura del coronavirus non sembra aver ridotto la partecipazione secondo le prime indicazioni della commissione elettorale che ha riportato un tasso di partecipazione del 65,6% alle 20:00 ora locale, due ore prima della chiusura degli uffici di voto. Si tratta di un aumento di due punti rispetto allo stesso periodo delle ultime elezioni di settembre. Gli israeliani hanno votato per porre fine alla più grande crisi politica nella storia dello stato ebraico, dopo che le elezioni di aprile e settembre 2019 non sono riuscite a separare il Likud dal settantenne Netanyahu e “Blue -bianco” di Gantz, 60 anni. Ma una cosa è cambiata dalle ultime elezioni: l’accusa di Benjamin Netanyahu, che è diventato il primo capo del governo israeliano in carica ad essere incriminato a novembre per corruzione, appropriazione indebita e violazione della fiducia. “Che schiaffo in faccia” dei pubblici ministeri, ha reagito su Twitter l’analista politico israeliano Amit Segal, commentando i primi risultati. Piano di briscola Il destino di Likud di Netanyahu dipende anche dal punteggio dei suoi alleati politici per raggiungere la maggioranza nella Knesset, il Parlamento. I partiti ultra-ortodossi Shass, il giudaismo unificato della Torah, cosi come l’elenco Yamina (destra radicale), alleati di Netanyahu, hanno fatto una buona prestazione secondo le prime proiezioni. Bleu-Blanc stava scommettendo sul supporto delle parti di sinistra, i cui primi risultati sono piuttosto deludenti (6/7 posti in totale). E ha potuto beneficiare del sostegno della “Lista Unita” dei partiti arabi israeliani che aveva suscitato sorpresa a settembre salendo il terzo gradino del podio. Le parti arabe israeliane speravano di bloccare la strada a Netanyahu per il suo sostegno in particolare al piano di Donald Trump per una soluzione del conflitto israelo-palestinese. Netanyahu ha condotto la sua campagna sulla base del progetto Trump, promettendo la rapida annessione della Valle del Giordano e degli insediamenti israeliani in Cisgiordania, il territorio palestinese occupato da Israele dal 1967, come previsto. Il segretario generale dell’Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP), Saëb Erakat, ha deplorato lunedì sera una vittoria dei sostenitori di “annessione” e “colonizzazione”. Ciò contribuirà “al mantenimento della violenza, dell’estremismo e del caos”, ha avvertito. “Insieme vedremo presto la formazione di un governo nazionalista che annetterà e svilupperà questa regione”, ha affermato David Elhayani, presidente del Consiglio di Yesha, la principale organizzazione che rappresenta i coloni della Cisgiordania, un territorio palestinese occupato da Israele. La campagna elettorale è stata caratterizzata da scandali, a volte parole aspre, persino conversazioni personali di leader politici registrate a loro insaputa e poi trasmesse dai media. “Non meritiamo un’altra campagna sporca e lugubre come quella che si è conclusa oggi e non meritiamo questa instabilità senza fine”, ha dichiarato il presidente Reuven Rivlin che afferma di provare “profonda vergogna”.