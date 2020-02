Take On Me degli A-ha raggiunge un miliardo di visualizzazioni su YouTube

Il videoclip realizzato per il brano Take On Me, il più grande successo discografico degli A-Ha, ha raggiunto il miliardo di visualizzazioni su YouTube. Il brano fu registrato in due versioni e venne pubblicato per ben tre volte, mentre il video due, ma stiamo parlando della versione classica del 1985, mandata in rotazione continua da MTV e ideata da Jeff Ayeroff, allora executive della Warner Bros., e dal regista Steve Barron.

Il clip vede la band protagonista sia in live-action che in versione disegnata a matita, realizzata tramite la tecnica del rotoscoping, utilizzata sui circa 3mila frame di girato in un processo di lavorazione durato 16 settimane.

Il video vinse sei premi agli MTV Video Music Awards del 1986, con gli A-Ha che oggi si uniscono a Queen (Bohemian Rhapsody) e Guns N’ Roses (November Rain) nel club dei videoclip con più di un miliardo di views. Take On Me venne inizialmente pubblicata nel 1984 ma senza ottenere il successo sperato; quando fu ri-pubblicata l’anno seguente raggiunse la #1 in classifica in 36 territori.

Take on me è il secondo video degli Ottanta a raggiungere questo traguardo, celebrato con un tweet della band del 18 febbraio. In prima posizione c’è un’altra band, all’opposto rispetto al synthpop degli a-ha, i Guns N’ Roses con Sweet child O’ mine. Che ha toccato il miliardo di views lo scorso ottobre.

Secondo youtube le visualizzazioni di Take on me si aggirano sulle 480mila al giorno. Ai Video Music Awards del 1986 fece incetta di premi, sei: tra cui Best new artist in a video e Best directing. Per celebrare il record la band ha messo istantaneamente in vendita alcuni oggetti da collezione. Una maglietta disegnata da Michael Patterson e Candace Reckinger (i designer-animatori di Take on me), una stampa d’arte e un VHS del video originale in alta definizione.

Gli altri video anni Ottanta in prossimità dello stesso record degli a-ha su youtube sono Girls just want to have some fun di Cyndi Lauper (in questo momento a 808mila visualizzazioni); Billie Jean di Michael Jackson (746mila click) e Every breath you take dei The Police (738mila)