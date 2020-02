I bombardamenti della provincia di Idlib uccidono 21 in un solo giorno

Otto strutture scolastiche sono state bombardate nella provincia di Idlib, in Siria, in un solo giorno, mentre la battaglia per il controllo dell’ultima roccaforte dell’opposizione del paese si intensificava. Gli attacchi sono arrivati ​​nonostante gli avvertimenti che la violenza ha già portato alla peggiore crisi umanitaria nella guerra siriana fino ad oggi.

Sei scuole e due asili nido nella città di Idlib e nelle campagne circostanti sono stati tra gli obiettivi degli attacchi aerei da parte del regime siriano e delle forze russe martedì. Gli attacchi hanno ucciso 21 persone, ha detto il servizio di protezione civile di White Helmets.

Yousef Kashto, insegnante della scuola di al-Baraem, nella città di Idlib, ha affermato che l’attentato è iniziato alle 8 del mattino e che gli insegnanti hanno deciso di mandare i bambini a casa. Mentre gli alunni lasciavano le aule, una bomba a grappolo ha colpito il cortile della scuola, uccidendo tre insegnanti e uno studente e ferendone gravemente altri sei.

“Abbiamo lavorato in uno stato di emergenza per due settimane a causa dell’escalation del regime e degli attacchi russi sulla città di Idlib. Due dei nostri insegnanti sono ora in condizioni critiche. I genitori si sono precipitati a scuola inorriditi e in cerca dei loro figli, che erano ancora sotto shock ”, ha dichiarato.

Almeno 22 strutture educative sono state bombardate dall’inizio dell’anno, secondo i caschi bianchi e i monitor di guerra, e 400 civili sono stati uccisi in totale da quando Bashar al-Assad e i suoi alleati russi hanno iniziato l’offensiva sui ribelli sostenuti dalla Turchia e gruppi jihadisti nella provincia di Idlib nord-occidentale a dicembre.

Le Nazioni Unite affermano che la violenza ha inviato quasi 1 milione di persone in fuga verso il confine turco, che rimane chiuso ai rifugiati. Centinaia di migliaia di famiglie sono ora accampate senza un adeguato riparo, cibo e accesso alle cure sanitarie.

Sette bambini sono morti a causa dell’esposizione al freddo e alle orribili condizioni di vita negli insediamenti informali, secondo Hurras Network, partner locale di Save the Children a Idlib.

Supportato dagli attacchi aerei russi, nelle ultime 48 ore le forze pro-regime sono riuscite a catturare la città di Kafranbel, un tempo centro della rivoluzione siriana, nonché 18 città e villaggi vicini.

La Turchia, che ha dispiegato circa 12.000 truppe su Idlib per sostenere un accordo di de-escalation del 2018 concordato con Mosca, ha ripetutamente invitato Assad e i suoi alleati russi a tornare alla precedente linea di cessate il fuoco.

Sempre martedì ribelli siriani, sostenuti dall’esercito turco, sono riusciti a impadronirsi della città di Nayrab, il primo traguardo contro l’avanzata delle forze del governo siriano da quando Ankara è entrata in battaglia all’inizio di questo mese.

Il presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan, ha spinto per un vertice a quattro con i leader di Russia, Francia e Germania per affrontare la crescente violenza in Siria, ma finora il Cremlino è rimasto senza impegno.