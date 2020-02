Morto Mubarak, il rais spazzato dalla primavera araba

L’ex presidente Hosni Mubarak, rais assoluto dell’Egitto per 30 anni, spodestato nel 2011 dalla Primavera Araba, imprigionato e assolto, è morto martedì all’età di 91 anni in un ospedale militare al Cairo. Abdel Fattah al-Sissi, presidente dal 2014, ha elogiato uno degli “eroi della guerra dell’ottobre 1973” contro Israele, durante il quale Mubarak aveva guidato l’aviazione. Alcuni leader stranieri – palestinesi, israeliani ed emirati – gli hanno reso omaggio.

Dopo le sue dimissioni nel febbraio 2011, dopo 18 giorni di una rivolta senza precedenti contro il suo regime, la salute dell’ex capo di stato era stata oggetto di speculazioni sulla stampa e sui social network. Depressione, cancro, problemi cardiaci e respiratori erano stati attribuiti all’ex presidente, che era regolarmente ricoverato in terapia intensiva.

La notizia della sua morte all’ospedale al-Galaa del Cairo è stata confermata martedì dalla famiglia e trasmessa dalla televisione egiziana, che da allora ha sfoggiato un simbolico nastro nero. Secondo i media egiziani, mercoledì si terrà un funerale militare nella moschea di al-Mouchir Tantaoui, nel Cairo orientale. Le autorità hanno dichiarato un periodo di lutto nazionale di tre giorni a partire da mercoledì.

Nel cimitero dove verrà seppellito, diversi veicoli militari sono parcheggiati vicino alla tomba di famiglia, nonché poliziotti in borghese che pattugliano la zona.

Portato alla giustizia

I tributi sono stati evidenziati sui social network, anche dagli avversari di Mubarak. Mohamed el-Baradei, vincitore del Premio Nobel e polena dell’opposizione liberale all’ex autocrate, ha espresso le sue condoglianze alla famiglia del defunto. Ayman Nour, un avversario esiliato in Turchia ed ex candidato alla presidenza nel 2012, ha dichiarato su Twitter “perdonato”.

Tuttavia, non tutte le reazioni sono state positive, soprattutto tra gli attivisti anti-Mubarak. “Visse come un criminale e un tiranno ed è morto come un criminale e un ladro”, ha twittato Racha Azab, giornalista e oppositore di sinistra, una figura della rivoluzione la cui repressione aveva lasciato almeno 850 morti.

L’ex comandante, capo di un regime caratterizzato da abusi e corruzione della polizia per 30 anni, è stato il primo presidente del paese ad essere assicurato alla giustizia. Tuttavia, è stato liquidato dalla maggior parte delle accuse contro di lui.

I suoi problemi legali sono stati gradualmente oscurati dall’avvento al potere dei Fratelli Musulmani nel 2012 e dalla rimozione nel 2013 del presidente islamista Mohamed Morsi da parte del generale Sissi.

Nel corso degli anni, l’avversione degli egiziani nei confronti di Mubarak si è gradualmente trasformata in una sorta di indifferenza mista a nostalgia, il suo regno viene percepito come un periodo di eccessiva stabilità.

La continuazione contro ogni previsione degli accordi di pace conclusi nel 1979 con Israele e la sua reputazione di “moderato” nel mondo arabo hanno tatto guadagnare al suo regime autocratico i favori dell’Occidente, in particolare degli Stati Uniti, di cui è rimasto un costante alleato. Israele è stato tra i primi paesi a reagire alla morte di Mubarak, il primo ministro Benjamin Netanyahu ha reso omaggio a un “amico personale, un leader che ha guidato il suo popolo verso la sicurezza e la pace con Israele”.

E il presidente palestinese Mahmoud Abbas ha elogiato il suo impegno per la “libertà e l’indipendenza” del popolo palestinese, mentre l’Egitto di Mubarak ha svolto un ruolo di mediazione durante i periodi di alta tensione tra palestinesi e israeliani.

“Silenziosa coscienza”

Il principe ereditario di Abu Dhabi, Mohammed ben Zayed al-Nahyane, ha dichiarato su Twitter che Mubarak “ha lavorato fedelmente per l’unità e la stabilità araba e si è fermamente opposto al terrorismo”. Mubarak si è dimostrato un avversario risoluto dei jihadisti di Al Qaeda e dei Fratelli Musulmani, senza riuscire a fermare l’ascesa di questi ultimi.

Capo di stato egiziano che è rimasto al potere più a lungo dall’abolizione della monarchia nel 1953, ha mantenuto permanentemente uno stato di emergenza. Durante il suo regno, indiscusso fino al 2011, l’apertura degli ultimi anni ha fatto guadagnare all’Egitto un inizio di decollo economico, ma anche un peggioramento delle disuguaglianze, malcontento sociale e corruzione.

“Mentre la mia vita volge al termine, grazie a Dio, ho una coscienza pulita e sono felice di aver trascorso la mia vita a difendere l’Egitto”.