Le forze armate venezuelane si mostrano a livello nazionale tra le tensioni con gli Stati Uniti

Le forze armate venezuelane e la milizia civile hanno messo in mostra esercitazioni militari a livello nazionale in uno spettacolo di forze del presidente Nicolas Maduro, mentre Washington fa aumentare le pressioni sul paese latinoamericano.

Le manovre di due giorni, soprannominate l’operazione Bolivarian Shield 2020, sono iniziate sabato con lo spiegamento di veicoli armati, lancia missili, batterie antiaerei e radar per le strade di Caracas e in altre città di tutto il paese.

Nella capitale venezuelana, centinaia di truppe e membri della milizia hanno partecipato alle manovre volte a bloccare l’ingresso in città di quelli che venivano chiamati “invasori”.

Le esercitazioni militari sono state le prime che si sono svolte dopo che una nuova legge in Venezuela ha recentemente approvato l’inclusione delle milizie nazionali nel corpo difensivo del paese.

I membri della milizia civile erano vestiti con camicie rosse impegnate in esercitazioni di combattimento per le strade dopo che i residenti erano stati evacuati in sicurezza.

“Ho risposto alla chiamata per aiutare a preparare la nostra difesa perché il mio paese, la mia patria, è minacciata dall’impero americano”, ha detto il membro della milizia Pablo Antonio Reyes, un tecnico elettronico di 63 anni. “Lo scopo di questo esercizio è di tenerci preparati”, ha detto un altro membro della milizia, Carmen Ferrer, 50 anni.

Venerdì, durante un briefing con i media internazionali presso il palazzo presidenziale venezuelano, Maduro ha affermato che gli esercizi miravano a respingere “l’aggressione terroristica” di Washington e dei suoi alleati nella regione latinoamericana.

Gli Stati Uniti hanno condotto una campagna di pressione contro il governo di Maduro e hanno invitato le forze armate a ribellarsi contro di lui. L’amministrazione del presidente Donald Trump ha anche imposto diverse serie di sanzioni contro il paese sudamericano ricco di petrolio con lo scopo di estromettere Maduro e sostituirlo con la figura dell’opposizione Juan Guaido.

Guaido è ritenuto responsabile della crisi politica in Venezuela quando si è dichiarato unilateralmente “presidente ad interim” del paese nel gennaio dello scorso anno, respingendo il risultato delle elezioni del maggio 2018, che Maduro aveva vinto. In seguito Guaido lanciò anche un colpo di stato contro il governo eletto.

Sabato, Guaido ha invitato le forze armate ad abbandonare quella che sosteneva essere la leadership fallita di Maduro e aiutarlo. Le sue richieste ai militari in passato sono fallite.