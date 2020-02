Il presidente Donald Trump espelle i funzionari che hanno testimoniato sull’impeachment

Eseguendo una rapida punizione contro coloro che lo hanno accusato, il presidente Donald Trump ha espulso due funzionari del governo che gli avevano fornito una testimonianza dannosa contro di lui durante le sue udienze di impeachment. Il presidente ha preso la decisione due giorni dopo la sua assoluzione da parte del Senato.

Venerdì è arrivata la prima notizia che Trump aveva espulso il tenente colonnello Alexander Vindman, il soldato decorato e aiutante della sicurezza nazionale che aveva un ruolo centrale nel caso di impeachment dei democratici. L’avvocato di Vindman ha detto che il suo cliente è stato scortato fuori dal complesso della Casa Bianca venerdì, gli è stato detto di partire per rappresaglia per “aver detto la verità”.

“La verità è costata, al tenente colonnello Alexander Vindman, il suo lavoro, la sua carriera e la sua privacy”, ha dichiarato l’avvocato David Pressman in una nota. Anche il fratello gemello di Vindman, il tenente colonnello Yevgeny Vindman, è stato invitato a lasciare il suo lavoro come avvocato della Casa Bianca, secondo quanto riferito dall’esercito. Entrambi gli uomini sono stati riassegnati all’esercito.

Poi la notizia che anche Gordon Sondland, ambasciatore di Trump presso l’Unione Europea, è uscito. “Oggi mi è stato comunicato che il Presidente intende richiamarmi immediatamente in veste di Ambasciatore degli Stati Uniti presso l’Unione europea”, ha affermato Sondland in una nota.

La Casa Bianca non si è mostrata timida qualora Trump si sarebbe vendicato contro quelli che considerava nemici nel dramma dell’impeachment. La segretaria dell’ufficio stampa della Casa Bianca Stephanie Grisham, ha detto giovedì, che Trump è contento che sia finita e “forse la gente dovrebbe pagare per questo”.

La portavoce Nancy Pelosi ha affermato in una dichiarazione che la cacciata di Vindman è stato “un chiaro e sfacciato atto di ritorsione che mette in mostra la paura della verità da parte del presidente. La vendetta del presidente è proprio ciò che ha portato i senatori repubblicani a essere complici del suo insabbiamento”.

Il rappresentante Jackie Speier, lo ha definito “il massacro del venerdì sera”, paragonando la situazione al cosiddetto massacro del sabato sera del presidente Richard Nixon, quando i massimi funzionari del dipartimento di giustizia si sono dimessi dopo aver rifiutato di fare le sue offerte licenziando un procuratore speciale che indagava sullo scandalo Watergate. (Il pubblico ministero stesso è stato licenziato comunque.)

Speier ha aggiunto nel suo tweet, “Sono sicuro che Trump sia fortemente irritato per non poter licenziare Pelosi.”

I repubblicani del Senato, che solo due giorni prima avevano assolto Trump dalle accuse di aver abusato del suo ufficio, venerdì sera erano in silenzio. Molti di loro hanno reagito con indignazione durante il processo al Senato quando il rappresentante democratico Adam Schiff, procuratore capo, ha suggerito che Trump si sarebbe vendicato contro i legislatori che lo hanno accusato durante l’impeachment.

Sin dalla sua assoluzione, Trump non si è trattenuto scagliandosi conto chi lo ha criticato, incluso il senatore Mitt Romney dello Utah, l’unico repubblicano a votare contro di lui. Venerdì, ha anche ripreso il senatore Joe Manchin, un moderato democratico della Virginia occidentale dove Trump aveva sperato che votasse con i repubblicani per la sua assoluzione, ma che invece ha finito per votarlo alla condanna.

Trump ha twittato di essere “molto sorpreso e deluso” con i voti di Manchin, sostenendo che nessun presidente aveva fatto di più per il suo stato. Ha poi aggiunto che Manchin era “solo un burattino” per i leader democratici alla Camera e al Senato.

Fu Alexander Vindman a dire per la prima volta alla Camera che in America “le cose giuste” – una frase ripetuta nel processo di impeachment del procuratore capo Schiff.

Anche Sondland è stato un testimone cruciale nell’indagine sull’impeachment della Camera, dicendo agli investigatori che “Tutti erano nel giro” sul desiderio di Trump di spingere l’Ucraina per le indagini politicamente accusate. Ha detto ai legislatori come ha capito che c’era un “quid pro quo” che collegava una desiderata visita alla Casa Bianca per il leader ucraino e un annuncio che il paese avrebbe condotto le indagini che il presidente voleva.

Sondland “ha scelto di essere licenziato piuttosto che dimettersi”, secondo un funzionario americano che ha parlato a condizione di anonimato perché non era stato autorizzato a discutere pubblicamente la questione.

L’avvocato di Alexander Vindman ha rilasciato una dichiarazione di una pagina che ha accusato Trump di vendicarsi del suo cliente. “Ha fatto ciò che ogni membro dei nostri militari è accusato di fare ogni giorno: ha seguito gli ordini, ha obbedito al suo giuramento e ha servito il suo paese, anche quando era pieno di pericoli”, ha detto Pressman. “E per questo, l’uomo più potente del mondo – sostenuto dal silenzio, dal duttile e dal complice – ha deciso di vendicarsi.”

La Casa Bianca non ha risposto all’accusa di Pressman. “Non commentiamo in materia personale”, ha dichiarato John Ullyot, portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale, braccio di politica estera della Casa Bianca in cui Vindman era un esperto di Ucraina.

I democratici che cercano di sostituire Trump hanno notato la cacciata di Vindman durante il loro dibattito serale a Manchester, nel New Hampshire. L’ex vicepresidente Joe Biden ha chiesto al pubblico di alzarsi e applaudire il tenente colonnello.

Lo status di Vindman era stato incerto da quando aveva testimoniato che non pensava che fosse “corretto” per Trump “chiedere che un governo straniero indagasse” sull’ex vicepresidente Joe Biden e sui rapporti di suo figlio con la compagnia energetica Burisma in Ucraina. L’espulsione di Vindman, tuttavia, sembrava imminente dopo che Trump lo aveva deriso giovedì durante la sua celebrazione post-assoluzione con i sostenitori repubblicani nella East Room e ha detto venerdì che non era contento di lui.

“Pensi che dovrei essere felice con lui?” Trump ha detto ai giornalisti sul prato meridionale della Casa Bianca. “Non lo sono. Prenderanno quella decisione.”

Vindman, un veterano dell’esercito da 20 anni, indossava la sua uniforme piena di medaglie, tra cui un cuore viola, quando apparve alla fine dell’anno scorso per quella che si rivelò un’audace impeachment televisivo. I sostenitori di Trump hanno sollevato domande sulla fedeltà dell’immigrato agli Stati Uniti – i suoi genitori sono fuggiti dall’Unione Sovietica quando era un bambino – e hanno notato che aveva ricevuto offerte di lavoro per il governo ucraino, secondo Vindman ha detto che ha rapidamente licenziato.

Nella testimonianza, Vindman ha raccontato alla House la storia della sua famiglia, suo padre li ha portati negli Stati Uniti circa 40 anni fa.

“Papà, la mia seduta qui oggi nel Campidoglio degli Stati Uniti, parlando con i nostri funzionari eletti, è la prova che hai preso la decisione giusta 40 anni fa di lasciare l’Unione Sovietica e di venire qui negli Stati Uniti d’America in cerca di una vita migliore per la nostro famiglia”. “Non preoccuparti, starò bene nel dire la verità”.

“Hillary Clinton, il candidato presidenziale democratico del 2016, ha ricordato la testimonianza di Vindman che sarebbe stato bene e ha twittato, “È spaventoso che questa amministrazione possa dimostrargli che si sbaglia.”

Alcuni sostenitori di Trump hanno incoraggiato la rimozione di Vindman.

Il rappresentante Lee Zeldin, RN.Y., ha twittato che Vindman “non dovrebbe più essere all’interno del Consiglio di sicurezza nazionale. Non si tratta di ritorsioni. Solo perché non ci si può fidare, non è d’accordo con le politiche del Presidente, e il suo mandato sta arrivando fino alla fine”.

La notizia che entrambi i gemelli Vindman erano stati estromessi ha portato il rappresentante Paul Gosar, R-Ariz., a twittare: “La Casa Bianca sta organizzando un due per uno speciale oggi sui leaker dello stato profondo”.

Al segretario alla Difesa Mark Esper è stato chiesto cosa farebbe il Pentagono per garantire che Vindman non subisca alcuna punizione. “Proteggiamo tutti i nostri membri del servizio dalla punizione o qualcosa del genere”, ha detto Esper. “L’abbiamo già affrontato nella politica e in altre situazioni”.

Alexander Vindman è programmato per entrare in un college militare a Washington DC, quest’estate, e suo fratello verrà assegnato all’Ufficio del Consiglio generale dell’esercito, secondo due funzionari che non erano autorizzati a discutere pubblicamente la questione e quindi parlarono a condizione di anonimato.