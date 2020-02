TRUMP ACQUITTED, arrabbiato esulta e impazzisce

In seguito alla sua assoluzione da parte del Senato, di un acuto processo di licenziamento, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si è scatenato contro i suoi oppositori politici, accusato di essere “disonesto” e “corrotto”. “Una vergogna”, “un disastro”, “stronzate”, “bugiardi”, “cattivi”: in un discorso particolarmente sconvolto, il miliardario repubblicano ha espresso la sua amarezza prima di ringraziare la sua famiglia, specialmente sua figlia Ivanka e sua moglie Melania, per il loro sostegno.

Il discorso del 45° presidente degli Stati Uniti è stato atteso con impazienza al termine di uno storico processo di impeachment che ha messo in cattiva luce le profonde divisioni dell’America in vista delle elezioni presidenziali di novembre. Dai saloni della Casa Bianca, il miliardario repubblicano ha optato per un tono che evoca in particolare quello dei suoi incontri in campagna elettorale. “Non è una conferenza stampa, non è un discorso”, ha detto. “È una celebrazione”, ha aggiunto prima di ringraziare, uno ad uno, aneddoti personali a sostegno, i funzionari eletti repubblicani – “guerrieri” – presenti nella stanza. “Ho fatto errori nella mia vita, lo ammetto ma il risultato finale è lì!”, ha aggiunto brandendo una copia del Washington Post la cui prima pagina è stata riassunta in due parole “TRUMP ACQUITTED”.

“New York Times, Washington Post… Ho avuto così tanti titoli fantastici”, ha riso. In una votazione formale, mercoledì seguito in diretta televisiva da decine di milioni di americani, il Senato ha riscontrato, con 52 voti a 100, che Donald Trump non è colpevole di abuso di potere e per aver ostacolato il buon funzionamento del Congresso.

Non raggiungendo la maggioranza dei due terzi fissata dalla Costituzione, “Donald John Trump viene assolto”, ha concluso il capo della Corte suprema degli Stati Uniti, John Roberts. Donald Trump è stato accusato di usare risorse statali, compresi gli aiuti militari approvati dal Congresso, per cercare di costringere l’Ucraina a “sporcare” il suo possibile avversario presidenziale Joe Biden.

“Vogliono distruggere il nostro paese”

Se l’accusa di Donald Trump rimarrà come una macchia indelebile nel suo mandato, il suo processo ha dimostrato che l’ex uomo d’affari di New York poteva contare su un partito repubblicano sotto gli ordini, una grande risorsa di fronte ai democratici che devono ancora scegliere il loro candidato.

Il presidente americano non aveva aspettato che il suo discorso stabilisse il tono, approfittando della tradizionale colazione annuale di preghiera alla presenza di funzionari eletti da entrambe le parti per attaccare con estrema virulenza il campo avversario. “Invece di voler placare il nostro Paese, vogliono distruggere il nostro Paese”, ha lanciato prima di elogiare “la saggezza, il rigore morale e la forza” dei senatori repubblicani che erano uniti dietro di lui.

Non sorprende che il miliardario repubblicano abbia preso di mira il repubblicano eletto Mitt Romney, l’unico membro del Grand Old Party ad aver votato a favore del suo licenziamento. “Non mi piacciono le persone che usano la loro fede per giustificare le loro azioni sbagliate”, ha ribattuto con apparente riferimento al discorso del repubblicano eletto che spiegava che si comportava secondo la sua “coscienza” e della sua “fede” mormone che lo costrinse a rispettare il suo giuramento di imparzialità.

“Orribile violazione della fiducia”

Ritenendo il presidente colpevole di “un’orribile violazione della fiducia”, il senatore dello Utah aveva anticipato un’ondata di attacchi da parte di quest’ultimo e dei suoi parenti, dicendo che era pronto ad affrontarlo. “Né mi piacciono le persone che dicono ‘Prego per te’ quando sai che non è così”, ha aggiunto Donald Trump in un attacco a Nancy Pelosi, Presidente democratico della Camera dei Rappresentanti, che aveva usato questa espressione di fronte alla stampa poche settimane fa. L’inquilino della Casa Bianca viene pugnalato con quest’ultimo. Prima dell’inizio del suo discorso sullo stato dell’Unione martedì sera prima del Congresso, ha apparentemente evitato di stringere la mano al leader democratico. E lei, una volta terminato il discorso, strappò la sua copia del discorso in un gesto spettacolare.

Oltre Washington, il processo divide sia gli americani che i loro rappresentanti eletti: l’85% degli elettori democratici ha sostenuto la rimozione del presidente nei giorni scorsi, meno del 10% dei repubblicani era a favore e la media era leggermente inferiore al 50%. Il suo impatto sulle elezioni è quindi difficile da prevedere, anche se Donald Trump afferma di essere convinto che gli elettori penalizzeranno “i democratici che non fanno nulla”.

Hanno fatto un “colossale errore politico” nel tentativo di licenziarlo, ha dichiarato il leader della maggioranza repubblicana del Senato Mitch McConnell, uno dei più forti sostenitori del Presidente. Pete Buttigieg, uno dei favoriti delle primarie democratiche, non è così sicuro. “Il popolo americano avrà l’ultima parola su Donald Trump e Trumpism”, ha twittato.