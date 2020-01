ONU: “L’Isis sta iniziando a riaffermarsi nel cuore del Medio Oriente”

Il gruppo terroristico continua a cercare opportunità per colpire in occidente, afferma il rapporto del consiglio di sicurezza

Lo Stato Islamico ha iniziato a riaffermarsi nel cuore del Medio Oriente e continua a cercare opportunità per colpire l’Occidente, hanno confermato le Nazioni Unite.

Un rapporto al consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite basato sulla recente intelligence degli Stati membri descrive come il gruppo stia montando attacchi ribelli sempre più audaci in Iraq e in Siria, chiamando e pianificando il distacco dei suoi combattenti dalle strutture di detenzione e sfruttando le debolezze delle forze di sicurezza locali.

Il rapporto ritrae un’organizzazione che ha subito battute d’arresto significative ma è tenace, ben finanziata e rappresenta ancora una considerevole minaccia locale e internazionale.

Sebbene Donald Trump abbia affermato che Iside è stata “ampiamente sconfitta”, la richiesta è stata ripetutamente messa in discussione da analisti, alleati e alcuni alti funzionari statunitensi. Un rapporto del Pentagono ha avvertito della rinascita in agosto, prima dell’uccisione da parte delle forze speciali statunitensi di Abu Barak al-Baghdadi, il califfo auto-dichiarato ed ex leader dell’Isis, in ottobre.

Si ritiene che il nuovo leader di Iside sia Amir Mohammed Abdul Rahman al-Mawli al-Salbi, noto anche come Abu Ibrahim al-Hashimi al-Quraishi. È uno dei membri fondatori del gruppo e ha guidato l’asservimento della minoranza yazidi irachena e ha supervisionato le operazioni in tutto il mondo.

Il rapporto delle Nazioni Unite afferma che è improbabile che la direzione strategica generale di Iside cambi, ma l’etnia turkmena del nuovo leader suggerisce che potrebbe essere solo una scelta temporanea fino a quando il gruppo non troverà un “emiro” più legittimo, potenzialmente un discendente diretto della tribù hashemita di Quraysh che potrebbe comandare il pieno supporto di più “province” remote o affiliate del gruppo.

Una sfida per l’Isis sarà quella di riunire i sostenitori dietro il nuovo leader se i problemi di sicurezza impediscono qualsiasi comunicazione diretta.

Al gruppo non mancano fondi, afferma il rapporto. In Iraq continua a finanziare le sue operazioni investendo in imprese e fronti commerciali legittimi e in Siria ha ripreso le operazioni di estorsione durante le ore diurne. Tali sforzi raccolgono risorse sufficienti per coprire i costi di gestione del gruppo e consentire alle pensioni di essere pagate a vedove o orfani di combattenti morti.

La questione dei combattenti stranieri rimane acuta, osserva l’ONU, tra la metà e i due terzi degli oltre 40.000 che si sono uniti al “califfato” dall’estero ancora vivi.

Ci sono serie preoccupazioni riguardo ai centri di detenzione e ai campi in Siria istituiti per ospitare i membri del gruppo e le loro famiglie che sono fuggite. Il campo di Al-Hol, controllato dalle forze curde siriane, contiene oltre 70.000 persone che vivono in condizioni spaventose.

“Gli attuali accordi di detenzione improvvisati sono una ricetta per la radicalizzazione e la disperazione, specialmente nel caso dei minori. Il rimpatrio di queste persone nei loro stati d’origine e nazionalità sarà una sfida a breve termine, ma riserva la più grande speranza di mitigare la minaccia a lungo termine”, afferma il rapporto.

Molti analisti hanno predetto che Iside sarebbe tornata a un’insurrezione di basso livello dopo aver perso il vasto territorio del suo cosiddetto califfato nel 2017 e avrebbe definito la sua pesante sconfitta come una battuta d’arresto temporanea.

L’anno scorso l’Isis ha subito ulteriori battute d’arresto in Afghanistan, dove migliaia di suoi combattenti sono stati uccisi dai talebani e in Libia dove rimangono solo un paio di centinaia di leali militanti.

Il gruppo rimane troppo debole per rappresentare una significativa minaccia diretta per l’Europa, dove rimane dipendente dagli attacchi dei “terroristi nostrani”. Questi tendono ad essere inaffidabili e relativamente a basso impatto, afferma il rapporto.