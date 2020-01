I leader giurano di imparare dall’Olocausto, offrono lezioni in competizione

I leader mondiali hanno denunciato la crescente minaccia dell’antisemitismo e hanno promesso di non dimenticare mai le lezioni dell’Olocausto durante una solenne cerimonia a Gerusalemme in occasione del 75° anniversario della liberazione del famigerato campo di sterminio di Auschwitz.

Ma i potenti dignitari hanno anche tinto i loro discorsi con interpretazioni contrastanti della seconda guerra mondiale e della sua rilevanza oggi, dando un senso politicamente carico all’incontro.

Il World Holocaust Forum di Gerusalemme, il vertice più grande di sempre nel suo genere, ha attirato più di 45 leader mondiali, tra cui il presidente russo Vladimir Putin, il presidente francese Emmanuel Macron, il principe Carlo britannico, il vicepresidente americano Mike Pence e il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier.

L’evento di tre ore al memoriale dell’Olocausto di Gerusalemme Yad Vashem ha cercato di proiettare un fronte unito per commemorare la distruzione degli ebrei europei in mezzo a un picco globale di violenza antiebraica. Ma dall’inizio è stato offuscato da narrative nazionali rivali dei principali attori della Seconda Guerra Mondiale.

Il presidente della Polonia, che è stato criticato per il proprio revisionismo in tempo di guerra, ha boicottato la riunione ancor prima che iniziasse poiché non era stato invitato a parlare. Il presidente della Lituania, un paese che cerca di ridurre la propria colpevolezza mentre fa fuori eroi i nazionalisti antisovietici coinvolti nell’uccisione di massa di ebrei, ha improvvisamente annullato la sua partecipazione giorni prima dell’evento. E il presidente dell’Ucraina, un altro paese con una dubbia resa dei conti del suo ruolo nel genocidio, si ritirò misteriosamente mentre era in Israele poco prima dell’inizio della cerimonia.

A Putin fu assegnato un ruolo centrale anche mentre conduceva una campagna per minimizzare il patto prebellico dell’Unione Sovietica con i nazisti e spostare la responsabilità dello scoppio della guerra in Polonia, che fu invasa nel 1939.

Nel suo discorso, Putin ha sottolineato il ruolo dell’Armata Rossa nella liberazione di Auschwitz il 27 gennaio 1945, mentre individuava la collaborazione dei nemici regionali Ucraina, Lituania e Lettonia. Li ha chiamati “banditi” che “spesso hanno superato i loro padroni nella crudeltà”.

In un cenno verso la Polonia e altri, ha detto che l’Olocausto servirebbe solo come un avvertimento per le generazioni future se detto per intero, “senza esenzioni e omissioni”. “Purtroppo, il ricordo della guerra oggi diventa spesso oggetto di attuali interessi politici”, ha detto.

Lo stesso Putin è stato accusato dello stesso, dando forma a una narrazione sulla “Grande Guerra Patriottica” del suo paese, iniziata nel 1941 dopo che la Germania nazista invase l’Unione Sovietica e ignorando l’accordo di non aggressione che i Sovietici avevano firmato due anni prima.

Alla vigilia dell’incontro, il presidente israeliano Reuven Rivlin ha implorato i dignitari in visita di “lasciare la storia per gli storici”, dicendo che era il ruolo dei leader politici a “plasmare il futuro”. Ma Putin si avventurò rapidamente nel terreno sensibile poco dopo il suo arrivo giovedì, sostenendo che il 40% delle vittime ebraiche dell’Olocausto erano sovietiche.

Dei 6 milioni di ebrei uccisi dai nazisti, gli storici affermano che circa 1 milione era sovietico. La figura di Putin sembrava includere un ulteriore milione e mezzo di vittime ebree provenienti dalle aree dell’Europa orientale occupate dai sovietici nel quadro del loro patto con i nazisti.

Netanyahu, che cerca il sostegno di Putin nel respingere le forze iraniane nella vicina Siria e nel garantire la liberazione di una giovane donna israeliana imprigionata con l’accusa di droga in Russia, ha dato al leader russo un’accoglienza benevola. Ospitò Putin per la dedica di un imponente monumento in onore dell’assedio nazista di Leningrado, durato quasi 900 giorni. La città, ora conosciuta come San Pietroburgo, è la città natale di Putin.

“Non dobbiamo neanche un secondo offuscare il sacrificio e il contributo dell’ex Unione Sovietica”, ha detto Netanyahu.

Nel suo discorso al forum, Netanyahu ha ribadito la sua convinzione di lunga data secondo cui la lezione principale dell’Olocausto è che gli ebrei dovevano difendersi di fronte all’annientamento, indicando il suo attuale scontro con l’Iran come esempio.

“Sono preoccupato che non abbiamo ancora visto una posizione unitaria e risoluta contro il regime più antisemita del pianeta, un regime che cerca apertamente di sviluppare armi nucleari e annientare il solo e unico stato ebraico”, ha detto. “Per il popolo ebraico, Auschwitz è più che il massimo simbolo del male. È anche il simbolo ultimo dell’impotenza ebraica … Oggi abbiamo una voce. Abbiamo una terra e abbiamo uno scudo. “

Pence ha anche invocato l’Iran, chiedendo al mondo di essere forte contro “l’unico governo al mondo che nega l’Olocausto come una questione di politica statale e minaccia di cancellare Israele dalla mappa”.

Per gli storici, il messaggio principale era di educazione in mezzo a crescenti segni di ignoranza e indifferenza verso l’Olocausto. Un sondaggio pubblicato questa settimana dalla Claims Conference, un’organizzazione ebraica responsabile della negoziazione del risarcimento per le vittime della persecuzione nazista, ha rilevato che la maggior parte delle persone in Francia non sapeva che 6 milioni di ebrei furono uccisi durante la seconda guerra mondiale. Tra i millennial, il 45% ha dichiarato di non essere a conoscenza della collaborazione francese con il regime nazista. Il governo francese durante la guerra deportò 76.000 ebrei nei campi di sterminio.

Macron ha denunciato il crescente antisemitismo in Europa. Un recente sondaggio ha riferito che l’80% degli ebrei europei si sentiva insicuro nel continente.

Ma in contrasto con altri oratori di falco, Macron ha affermato che un’altra lezione sull’Olocausto è stata che l’Europa deve essere unificata di fronte all’odio e non tornare mai più in conflitto.

“L’Olocausto non è una storia con cui puoi giocare, distorcere o rivisitare”, ha detto. “Nessuno ha il diritto di usare la memoria dei morti per giustificare una sorta di odio contemporaneo”.

I ricercatori dell’Università di Tel Aviv hanno riferito l’anno scorso che gli attacchi contro gli ebrei sono cresciuti in modo significativo nel 2018, con il maggior numero di ebrei segnalati uccisi in atti antisemiti negli ultimi decenni. Hanno registrato 400 attacchi, con il picco più drammatico nell’Europa occidentale.

La ricerca ha anche rilevato un aumento del vetriolo antisemita online e sui giornali, poiché i partiti politici estremisti sono cresciuti al potere in diversi paesi.

Tra gli oratori finali c’era Steinmeier, che si è lamentato del fatto che l’atrocità sia nata nel suo paese. Ha detto di essere in piedi davanti al pubblico “carico del pesante e storico onere della colpa”.

“I tedeschi li hanno espulsi. I tedeschi hanno bruciato i numeri sugli avambracci. I tedeschi cercarono di disumanizzarli, di ridurli in numero, di cancellarne ogni ricordo nei campi di sterminio. Non ci sono riusciti”, ha detto. “Vorrei poter dire che noi tedeschi abbiamo imparato dalla storia una volta per tutte. Ma non posso dirlo quando l’odio si sta diffondendo. “