Francia, fiaccole in diverse città contro la riforma delle pensioni

Ritirate con le fiaccole sono state organizzate giovedì sera in diverse città, tra cui Parigi, per protestare contro la riforma delle pensioni, alla vigilia della presentazione del disegno di legge al Consiglio dei ministri e una nuova giornata nazionale di mobilitazione. I manifestanti in migliaia da Place de la Nation a Parigi in direzione di République, molti dei quali trasportavano torce distribuite dagli organizzatori in cambio di contributi finanziari gratuiti per alimentare i fondi dello sciopero. Alcune mostravano lanterne fatte a mano e ghirlande elettriche in bottiglie tenute all’estremità di una corda.

Tra gli striscioni e gli slogan: “Macron sta ritirando il suo progetto! Salviamo e miglioriamo le nostre pensioni!” e “abbasso il re e la sua corte”. “Non ci piacciono i gas lacrimogeni, ci piacciono le torce”.

“Il movimento si sta rinnovando, cercando in tutti i modi di essere ascoltato”, ha dichiarato Manon Aubry LFI, attraversato in processione, per il quale “forse il governo non ha visto la luce alla fine del tunnel per un mese ma che la vedrà oggi con questa nuova forma di mobilitazione.

Stesse scene in diverse altre città, come Digione, Rouen e Lione, dove ogni volta diverse centinaia di persone hanno marciato. A Metz in erano 300 secondo la polizia, cantando “siamo qui, anche se Macron non ci vuole, siamo lì”.

A Lille, dove la prefettura aveva vietato di manifestare con “oggetti tipo torcia fiammeggiante”, in particolare per motivi di “ordine pubblico”, le torce sono state sostituite con le candele, torce o addirittura spade laser (1100 secondo la polizia, almeno 3.000 secondo la CGT), al suono della musica di Star Wars.

A Nantes, l’evento ha riunito oltre 3.000 persone secondo il sindacato, 1.400 secondo la prefettura. La polizia ha dovuto fare il backup intorno alle 20:00, circondata da manifestanti, e il gas lacrimogeno è stato sparato per consentire loro di fuggire. Molti manifestanti sono venuti con bambini. Un ragazzo di dieci anni, accanto ai suoi genitori, portava un cartello al quale pendeva una ghirlanda di luce: “Il mondo è costruito da persone in tuta e distrutto da persone in legami”.

“Il governo non vuole arrendersi. Non credo che la gente smetterà di manifestare. Non mi fermerò. Troviamo altri modi per dimostrare”, come questo ritiro delle fiaccole, ha detto a Digione Alain Lomberget, 59 anni, che lavorava “nel settore sociale” ma ora è disabile.

“Colpo ricombustibile”

“Cambio nella forma. Dobbiamo segnare le menti in modo diverso. Tutte le azioni sono buone da prendere. E concretamente, facendo dimostrazioni alla fine del pomeriggio, permette di mobilitare persone che non possono più fare sciopero”, ha dichiarato Mickaël Goyot, che ha manifestato sotto le bandiere della CNT, a Lione.

A Bordeaux c’erano 800 secondo la polizia che hanno attraversato la Garonna con le loro torce. A Strasburgo (800 partecipanti secondo la polizia, 1.200 secondo la CGT), i manifestanti avevano un grande striscione sul quale era scritto “Macron, Stato, capi, battono in ritirata”, mentre un altro brandiva un burattino in costume nero con un La maschera di Emmanuel Macron, le banconote contraffatte che escono dalle tasche e un cartello intorno al collo che dice “è dall’inferno dei poveri che viene creato il paradiso dei ricchi”.

A Rennes, dove 1.400 persone hanno marciato secondo la prefettura, 2.000 secondo gli organizzatori, gli slogan hanno lanciato la metafora del fuoco: “La nostra rabbia si accende” e “colpisci di nuovo il fuoco”, indicava segni, “è molto buio in una terra di luci”. L’apertura del torneo di tennis a Rennes è stata interrotto dall’intrusione di manifestanti che hanno lanciato fumo nella stanza.