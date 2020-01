Virus: l’epidemia colpisce le principali città della Cina

Pechino a nord, Shanghai a est e Shenzhen a sud: la misteriosa malattia della Cina centrale si è diffusa nelle gigantesche metropoli del paese più popoloso del mondo e un esperto cinese ha confermato che è stato trasmesso tra umani. L’ultimo rapporto mostra 218 casi in Cina, di cui tre fatali

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha annunciato un incontro di emergenza mercoledì per determinare se dichiarare “un’emergenza sanitaria pubblica di interesse internazionale”, una qualifica che viene utilizzata solo per le epidemie seriamente più gravi.

Più di un mese dopo la sua apparizione in un mercato a Wuhan (in centro), il virus, della famiglia SARS (Sindrome respiratoria acuta grave), si è estesa in altri paesi in Asia: Giappone, Corea del Sud e Tailandia.

Zhong Nanshan, rinomato scienziato cinese della National Health Commission, ha dichiarato alla televisione statale CCTV che la trasmissione contagiosa tra le persone è stata “provata”. Questo esperto ha contribuito a valutare la portata dell’epidemia di SARS nel 2002-2003. Ha ucciso 774 persone in tutto il mondo (di cui 349 nella Cina continentale e 299 a Hong Kong) su 8.096 casi, secondo l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS).

Uscendo dal suo silenzio, il presidente cinese Xi Jinping ha chiesto che “la diffusione dell’epidemia si fermasse risolutamente”, anche quando il paese è entrato come ogni anno la “più grande migrazione umana” con il Nuovo Crociato Anno cinese. Il leader comunista ha ritenuto “assolutamente cruciale fare un buon lavoro in termini di prevenzione e controllo epidemiologici”.

Lunedì sera il paese ha contato esattamente 218 casi, tra cui uno nella sua capitale economica, Shanghai, una delle più grandi città del mondo (25 milioni di abitanti), in una donna di 56 anni. Il virus è stato rilevato anche in Corea del Sud in una donna cinese di 35 anni che è arrivata in aereo da Wuhan domenica.

I funzionari sanitari sudcoreani hanno riferito di aver visitato un ospedale a Wuhan sabato per un raffreddore. Le erano state prescritte delle medicine prima di volare a Seoul, dove i suoi sintomi erano stati rilevati. Adesso la donna è in quarantena.

Il virus sta causando crescenti preoccupazioni dopo la morte, avvenuta questo fine settimana, di una terza persona dall’inizio dell’epidemia e un aumento significativo del numero di nuovi casi a Wuhan (quasi 140, il totale che ora raggiunge 198). Nove pazienti sono in condizioni critiche.

Rischio di diffusione

L’epidemia arriva con l’avvicinarsi delle festività del capodanno cinese, il periodo più trafficato dell’anno nei trasporti. Centinaia di milioni di persone hanno iniziato a viaggiare in autobus, treno e aereo per visitare le loro famiglie. L’anno del ratto inizia sabato. Secondo il sito specializzato FlightRadar24, 2.131 voli devono decollare da Wuhan verso altre città cinesi e 205 all’estero.

Sono quindi previsti 126 voli per Pechino, 125 per Shanghai mentre all’estero la Thailandia è la migliore (39 voli per Bangkok e 15 per Phuket). Al di fuori dell’Asia, sono previsti voli anche per Parigi, Londra, New York e Sydney in particolare.

Nonostante il rischio di diffusione, la circolazione in Cina non è attualmente soggetta ad alcuna restrizione.

Il ceppo offensivo è un nuovo tipo di coronavirus, una famiglia con un gran numero di virus. Possono causare malattie lievi nell’uomo (come un raffreddore) ma anche altre più gravi come la Sars.

I sintomi della SARS assomigliano a quelli della polmonite, con febbre alta e vari problemi respiratori. Durante la pandemia del 2002-2003, l’OMS ha fortemente criticato la Cina per aver ritardato l’innalzamento dell’allarme e aver tentato di nascondere l’estensione della malattia.

Questo fine settimana, gli scienziati di un centro di ricerca dell’Imperial College di Londra, che fornisce consulenza a istituzioni come l’OMS, hanno messo in discussione cifre ufficiali, ritenendo che il numero di contaminazioni probabilmente abbia superato da mille al 12 gennaio.

Citato dalla televisione nazionale, Xi Jinping ha ritenuto “necessario diffondere le informazioni a tempo debito e rafforzare la cooperazione internazionale”. La preoccupazione è ora percepibile all’estero, dove aumentano le misure preventive negli aeroporti di Wuhan, in particolare negli Stati Uniti e in Thailandia.