Libano: oltre 220 feriti negli scontri tra manifestanti e forze dell’ordine

Più di 220 persone sono rimaste ferite sabato a Beirut in scontri tra manifestanti e forze dell’ordine, i più violenti del movimento di protesta si sono scagliati contro la classe politica accusata di corruzione e inerzia. La rabbia popolare è stata scatenata dal rapido deterioramento della situazione socioeconomica e dall’incapacità delle autorità di formare un governo che soddisfi le aspettative dei manifestanti, due mesi dopo le dimissioni del Primo Ministro Rafic Hariri. Alla fine della serata, i manifestanti sono stati dispersi dalla polizia che ha arrestato molti manifestanti.

La violenza è iniziata davanti a uno dei principali ingressi del Parlamento, nel cuore di Beirut, quando i manifestanti hanno attaccato membri della polizia antisommossa di stanza dietro le barricate di filo spinato. Alcuni manifestanti con facce mascherate, hanno lanciato pietre, cartelli e rami di alberi. Alcuni hanno anche tentato di attraversare il filo spinato.

“Sono qui dopo 90 giorni in strada, perché il governo continuano a lottare per la spartizione le quote (della torta) senza preoccuparsi della gente”, è il commento di una manifestante di 23 anni. La polizia antisommossa ha disperso la folla usando cannoni ad acqua prima di ricorrere ai gas lacrimogeni.

Su entrambi i lati dell’arteria che porta all’ingresso del Parlamento, dei pannelli pubblicitari sono stati rotti e ci sono stati casi di svenimento tra la folla per l’effetto dei fumi dei gas lacrimogeni.

“Più di 80 persone sono state trasportate negli ospedali mentre più di 140 sono state soccorse sul posto”, ha detto un portavoce della Croce Rossa, aggiungendo che i feriti erano manifestanti e membri della polizia. Gli scontri sono continuati per diverse ore. I manifestanti hanno lanciato pietre e fuochi d’artificio contro la polizia.

Anche le facciate delle banche sono state danneggiate dai manifestanti, secondo la National Information Agency (ANI). Persone sconosciute hanno anche dato fuoco alle tende erette dai manifestanti vicino a Place des Martyrs, nel centro di Beirut. In un comunicato stampa su Twitter, le forze di sicurezza interne (ISF) hanno confermato gli atti “violenti” che invitano i “manifestanti pacifici a lasciare urgentemente l’area per la propria sicurezza”.

Sempre su Twitter, il presidente Michel Aoun ha invitato i servizi di sicurezza a “garantire la sicurezza dei manifestanti pacifici, prevenire atti di vandalismo e preservare la proprietà pubblica e privata”. Saad Hariri ha accusato la violenza di violenti “infiltrati”.

Nei giorni scorsi i manifestanti hanno preso di mira le banche, accusati di complicità con il governo, attaccando diverse filiali nel centro della capitale. Dozzine di persone sono state arrestate martedì e mercoledì e rilasciate. Altre decine sono rimaste ferite, secondo la Croce Rossa libanese. Le ONG Amnesty International e Human Rights Watch hanno ribadito gli “arresti arbitrari” e un “inaccettabile livello di violenza” contro i manifestanti.

La protesta richiede un governo composto da tecnocrati e figure indipendenti dalla classe politica tradizionale dall’inizio del movimento. Ma i negoziati si sono trascinati dopo la nomina, il 19 dicembre, di un nuovo Primo Ministro Hassan Diab, in un contesto di differenze sulla condivisione dei portafogli all’interno dei partiti politici che hanno sostenuto la sua nomina, che ha alimentato la rabbia della strada.

Di fronte all’impasse, la protesta ha visto un risveglio questa settimana dopo un periodo di mancanza di respiro. La rabbia è scaturita dal deterioramento delle condizioni di vita e dalle drastiche restrizioni e dai prelievi da parte delle banche.

Il Libano sta collassando con un debito di circa 90 miliardi di dollari (81 miliardi di euro), oltre il 150% del suo PIL, e la Banca mondiale ha avvertito a novembre che il tasso di povertà potrebbe raggiungere il 50% della popolazione, contro un terzo dello stato attuale. Inoltre, la valuta nazionale ha perso il suo valore sul mercato parallelo -2.500 sterline per un dollaro contro un tasso ufficiale di 1.507 sterline/dollaro.