Il reporter Taha Bouhafs rilasciato, l’indagine continua

Il giornalista e attivista Taha Bouhafs, arrestato venerdì dopo la manifestazione che aveva interrotto l’uscita a teatro di Emmanuel Macron, è stato rilasciato partendo sabato sera senza essere accusato, è quanto appreso dal suo avvocato.

Al termine della custodia cautelare al fine di proseguire le indagini, la procura di Parigi ha deciso di aprire oggi informazioni giudiziarie per “partecipazione a un gruppo formato per commettere violenze o danni” e “organizzazione di una manifestazione non dichiarata”, secondo una fonte giudiziaria.

In questa fase, il giudice istruttore ha deciso tuttavia di porre Bouhafs, 22 anni, sotto lo status di testimone assistito, un intermediario tra l’accusa e lo status di testimone semplice. “Questa è una violazione senza precedenti di attacchi alla libertà di informazione e ai diritti dei giornalisti, su richiesta del Palazzo dell’Eliseo“, ha reagito, per il quale “è solo il inizio di una relazione statale”.

Taha Bouhafs, che è diventato noto per il suo impegno militante e per i suoi rapporti con i centri dei movimenti sociali è stato arrestato venerdì sera, il suo arresto ha causato sia un’ondata di sostegno nonché una sfida al suo status di giornalista. Quella sera, il giovane era presente nello stesso teatro del presidente, il 44° giorno di sciopero contro la riforma delle pensioni.

Il giornalista ha filmato Macron seduto di fronte a lui, quindi avrebbe trasmesso il video intorno alle 21:00 su Twitter, con questo messaggio: “Attualmente sono al teatro Bouffes du Nord (Metro La Chapelle), 3 file dietro il Presidente della Repubblica. Attivisti sono da qualche parte dietro l’angolo e chiedono a tutti di tornare. Qualcosa si sta preparando, la serata potrebbe essere frenetica.”

Bouhafs ha quindi chiesto alle sue decine di migliaia di abbonati se avrebbe dovuto lanciare le scarpe al presidente, come il famoso gesto di un giornalista iracheno contro il presidente americano Georges W. Bush nel 2008. “Sto scherzando, la sicurezza mi guarda strano lì”, quindi specifica il giornalista sul sito di informazione Laggiù se ci sono.

Intorno alle 22:00, circa 200 manifestanti in strada si dirigono verso l’ingresso del teatro, cantando “Dimissioni di Macron”, “Macron stiamo arrivando a prenderti”, secondo i rapporti della polizia.

Gestito per forzare l’ingresso, il gruppo viene fermato nella sala, ma alcuni riescono comunque ad “aprire due porte che si affacciano sul teatro” per “circa” 30 secondi, il che disturbava la presentazione ma non la interrompeva”, riferisce la polizia. Il presidente Macron, presente con sua moglie, è quindi “al sicuro” per alcuni minuti, poi tornava a vedere la stanza fino alla fine, secondo alcune testimonianze presenti.

Ma mentre la polizia stava portando i manifestanti fuori dal teatro, “Bouhafs che è rimasto sui gradini per filmare l’evacuazione, è stato identificato da un membro della GSPR (servizio di sicurezza presidenziale) come individuo che era precedentemente nella stanza e chiamato a partecipare alla riunione”, riferiscono i rapporti.

Per l’avvocato di Bouhafs, il suo cliente si è limitato a trasmettere informazioni già trasmesse da un altro account Twitter pochi minuti prima. Alla fine denuncia il sequestro del suo telefono, in cui ci sono le immagini della scena ma anche i contatti del giornalista. “Arrestiamo un giornalista per aver twittato sulla presenza dei Contemptuous in teatro. Benvenuti in #Macronie”, ha scritto su Twitter il deputato francese France Insoumise Danièle Obono, tra le altre reazioni di supporto. “Quando cerchiamo di attaccare il Presidente della Repubblica, cerchiamo di raggiungere l’istituzione”, ribatté il vice e portavoce LREM Célia de Lavergne. Taha Bouhafs, noto anche per le riprese di Alexandre Benalla che ha aggredito una coppia a Parigi il 1° maggio 2018, era già stato posto a custodia cautelare a giugno durante una manifestazione alla periferia di Parigi, attirando il sostegno da parte di alcuni giornalisti. Dovrà essere processato il 25 febbraio a Créteil per “disprezzo e ribellione”.