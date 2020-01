Putin in Turchia lancia TurkStream

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ospiterà la controparte russa Vladimir Putin per inaugurare un nuovo gasdotto, ma restano all’ordine del giorno le tensioni in Libia e Siria.

Putin è arrivato nella capitale turca martedì dopo aver fatto una visita a sorpresa in Siria – la sua prima a Damasco dall’inizio della guerra – in un momento di acuta incertezza in Medio Oriente a seguito dell’assassinio del generale iraniano Qasem Soleimani da parte degli Stati Uniti. Il leader russo cercherà di rafforzare le sue credenziali come power-broker regionale all’apertura simbolica del gasdotto TurkStream, che porta gas russo in Turchia e nell’Europa meridionale attraverso il Mar Nero.

I gasdotti TurkStream e Nord Stream nel Baltico consentono alla Russia di aumentare le forniture di gas verso l’Europa senza dover fare affidamento sull’Ucraina. Ma il crescente dominio di Mosca sui mercati energetici europei ha preoccupato gli Stati Uniti, che il mese scorso hanno sanzionato le aziende che lavorano su TurkStream e il Nord Stream2 quasi completato.

La cerimonia a Istanbul, riflette un drammatico miglioramento dei legami tra Russia e Turchia – due paesi apparentemente sull’orlo della guerra meno di cinque anni fa dopo che la Turchia aveva abbattuto un jet russo. Rimangono dalla parte opposta nel conflitto siriano e potrebbero essere in rotta di collisione in Libia.

La scorsa settimana, la Turchia ha inviato le sue prime truppe per aiutare a difendere il governo di Tripoli, che è sotto assedio dall’uomo forte Khalifa Haftar. Erdogan afferma che 2.500 mercenari russi sono tra quelli che sostengono Haftar – affermazioni negate da Mosca. Ma la Russia fino ad ora sembra non essere turbata dal dispiegamento turco in Libia, ha affermato Mariana Belenkaia, del Carnegie Center di Mosca.