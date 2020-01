Pensioni: il governo francese alla ricerca di compromessi

Dopo più di un mese di sciopero contro la riforma delle pensioni, il governo francese ha deciso di trovare rapidamente una “via d’uscita dalla crisi”, alla vigilia di un nuovo incontro multilaterale con sindacati e datori di lavoro. “Il compromesso non mi è mai sembrato così vicino”, ha dichiarato il ministro dell’Economia Bruno Le Maire.

La settimana è stata scandita da una serie di mobilitazioni contro il progetto di un sistema di pensionamento a punti universale. Mentre i negoziati riprenderanno martedì mattina presso il Ministero del Lavoro tra governo e parti sociali, le organizzazioni più ostili alla riforma hanno programmato due grandi giorni di azione giovedì e sabato.

Rinvio delle udienze, sospensione delle designazioni: da Lione a Bayonne, gli avvocati “in modo massiccio” hanno risposto alla chiamata per rafforzare lo sciopero, secondo il National Bar Council (CNB). Lo sciopero alla SNCF, ora il più lungo dalla sua creazione nel 1938, continua, ma si attenua. Martedì, tre TGV su quattro, sei TER su 10 e 2 Intercités su 5 dovrebbero funzionare, stima la compagnia ferroviaria, che parla di “un traffico nettamente migliorato per TGV Inoui, Ouigo e Intercités questa settimana”. Meglio per il gruppo, dove gli scioperi hanno già causato un deficit di oltre 600 milioni di euro, secondo il suo capo Jean-Pierre Farandou.

Ma l’orizzonte è tutt’altro che chiarito alla SNCF: Unsa rail, 2nd union, ha siglato lunedì la fine della sua tregua perché “tutte le (sue) richieste non sono ancora state soddisfatte”, specialmente sull’arduità . I parigini avranno ancora a che fare con un solo treno su due e nella capitale i trasporti pubblici rimarranno “molto distrutti”. Al RATP, il servizio sarà “vicino” a quello di lunedì. Solo il traffico sulle linee automatiche 1 e 14 sarà normale.

Le altre quattordici linee saranno parzialmente o completamente aperte, ma il servizio non sarà disponibile lì tutto il giorno e le stazioni saranno chiuse. Sembra aprirsi una porta, in particolare per trovare un compromesso sull’età cardine, che è diventato il principale punto di blocco tra il governo e il CFDT, l’unione più favorevole alla filosofia della riforma. Bruno Le Maire ha dichiarato “banco” all’organizzazione della “conferenza di finanziamento” proposta dal segretario generale del CFDT, Laurent Berger. “Il governo prende atto con interesse” della proposta, ha inoltre accolto con favore il portavoce del governo, Sibeth Ndiaye, aggiungendo tuttavia che Laurent Berger “desidera sempre separare la questione del finanziamento” dal resto della riforma”, che non non è la tabella di marcia del presidente”.

Bruno Le Maire ha anche qualificato come “ottima proposta” l’idea di uno sconto temporaneo in caso di pensionamento prima dell’età cardine, una pista lanciata questa volta dal Presidente dell’Assemblea Nazionale Richard Ferrand, molto vicino a Emmanuel Macron. Un altro segno di apertura è stato dato dal capo di Medef, Geoffroy Roux de Bézieux, che ha affermato di non essere “pronto all’età cardine”.

L’opinione continua a essere divisa. Secondo un sondaggio Ifop per il JDD, oltre la metà dei francesi (55%) desidera che il governo non abbia seguito alla riforma dello stato e il sostegno alla mobilitazione rimane maggiore delle ostilità. Ma un sondaggio di Elabe indica che se i due terzi dei francesi fossero contrari all’età cardine, il 54% accetterebbe una pensione a punti. Il campo di opposizione rimane inflessibile.

Philippe Martinez, numero uno della CGT, domenica ha chiesto nuovamente il ritiro di questo “cattivo” progetto e ha avvertito che non ascoltando la parte del paese contraria a questa riforma “, stiamo giocando con il fuoco sulla futura scadenza elettorale “. Il Rally Nazionale ha dichiarato, attraverso la voce del suo vicepresidente Jordan Bardella, che se fosse arrivato al potere “avrebbe ritirato questo sistema di punti”.

Emmanuel Macron “ha torto nel credere che giocando a marcire la gente si dimetterà”, ha insistito Jean-Luc Mélenchon, che lunedì è andato alla raffineria di Grandpuits (Seine-et-Marne), dove lo sciopero è stato rinnovato. Total, tuttavia, voleva essere rassicurante riguardo alla fornitura della sua rete, escludendo qualsiasi “rischio di carenza”, anche se la federazione chimica CGT ha richiesto il blocco degli impianti petroliferi da martedì per quattro giorni. Anche gli studenti sono in movimento: alcune università dell’Ile-de-France, così come quella di Bordeaux, hanno dovuto posticipare i parziali lunedì, in particolare a causa delle difficoltà di accesso ai campus collegati ai blocchi.