Donald Trump minaccia di colpire 52 siti iraniani

Il presidente Donald Trump ha avvertito Teheran che gli Stati Uniti hanno identificato 52 siti in Iran e li colpiranno “molto rapidamente e duramente” se la Repubblica islamica attacca personale o obiettivi americani. Alcuni di questi siti iraniani “sono di altissimo livello e molto importanti per l’Iran e per la cultura iraniana”, ha dichiarato Trump in un tweet. “Gli Stati Uniti non vogliono più minacce!”.

Trump ha dichiarato che la cifra di 52 era il numero di americani che erano stati tenuti in ostaggio per più di un anno dalla fine del 1979 presso l’ambasciata degli Stati Uniti a Teheran. Le fazioni pro-iraniane in Iraq stanno aumentando la pressione sulle basi che ospitano soldati americani dopo una giornata di mostruose sfilate per il funerale del potente generale iraniano Qassem Soleimani ucciso a Baghdad dagli americani.

In Iraq, sabato sera è iniziato quello che potrebbe essere l’inizio della tanto temuta escalation dopo il raid che ha polverizzato venerdì il convoglio di Soleimani e Abu Mehdi al-Mouhandis, numero due dell’Hachd al-Chaabi, coalizione di combattenti filo-iraniani ora integrati nelle forze di sicurezza irachene. Razzi e proiettili di mortaio sono caduti quasi simultaneamente nella Green Zone di Baghdad, dove si trova l’ambasciata americana, e su una base militare più a nord, dove vengono dispiegati soldati americani, senza causare vittime.

Guerra diretta

“Gli Stati Uniti attaccano direttamente un generale iraniano e gruppi stanno combattendo apertamente al servizio dell’Iran per vendicare questo generale: non è più una guerra per procura, è una guerra diretta”, ha dichiarato Erica Gaston, ricercatrice presso la New America Foundation.

Dopo gli attacchi di sabato notte, le brigate di Hezbollah, la fazione più radicale di Hashd, hanno invitato le forze di sicurezza irachene a spostarsi “almeno 1.000 metri” dalle basi irachene dove sono presenti i soldati americani, da domenica alle 17:00. Oggi, il Parlamento terrà una sessione straordinaria durante la quale potrebbe votare per l’espulsione dei 5.200 militari statunitensi impegnati in Iraq.

La NATO ha già sospeso le operazioni in Iraq e la coalizione anti-jihadista guidata dagli Stati Uniti le ha ridotte rafforzando nel contempo la sicurezza delle basi in cui si trovano gli americani. Washington ha già annunciato lo spiegamento da 3.000 a 3.500 truppe aggiuntive nella regione. La sera, i droni hanno sorvolato la base del K1 a Kirkuk, dove vengono inviati gli americani, così come quella di Balad, anch’essa a nord di Baghdad, secondo fonti sul posto.

Sabato, sono scoppiate le richieste di “vendetta” mentre bruciavano bandiere americane e grida di “Morte in America” ​​in sfilate di decine di migliaia di iraniani che piangevano a Teheran, o iracheni in nero e colpendo il petto in lutto a Baghdad, Kerbala e Najaf, due città sante a sud della capitale. Alla presenza del Primo Ministro dimissionario Adel Abdel Mahdi e degli alti comandanti Hachd, hanno accompagnato le bare dei dieci uomini uccisi venerdì da un drone americano vicino all’aeroporto di Baghdad nella zona verde ultra sicura.

Di fronte a quello di Mouhandis, Hadi al-Ameri, patrono dei deputati pro-Iran al Parlamento, ha lanciato: “Assicurati, il prezzo del tuo sangue sarà la partenza delle truppe americane dall’Iraq”. E avvicinandosi alla riunione in Parlamento, un deputato filo-iraniano già avverte: “ogni deputato che non parteciperà al voto per espellere l’occupante dall’Iraq sarà un traditore della patria”.

L’assassinio di Soleimani ha creato un raro consenso contro gli Stati Uniti in Iraq scosso per mesi da una rivolta contro il potere e il sequestro dell’Iran.