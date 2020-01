Turchia: il Parlamento autorizza Erdogan a schierare l’esercito in Libia

Gli eurodeputati turchi hanno votato una mozione che permette al Presidente Recep Tayyip Erdogan di inviare truppe in Libia per sostenere il governo di Tripoli, una mossa che rischia di aggravare il conflitto in quel Paese.

Donald Trump ha immediatamente messo in guardia, in una conversazione telefonica con la sua controparte turca, contro qualsiasi “interferenza straniera” che potesse “complicare” la situazione in Libia.

Washington aveva chiamato a novembre il maresciallo Khalifa Haftar, l’uomo forte della Libia orientale, per porre fine alla sua offensiva per impadronirsi di Tripoli, anche se il presidente Usa può aver dato l’impressione di averlo sostenuto in passato.

Durante una sessione parlamentare straordinaria, 325 deputati hanno votato a favore e 184 contro la mozione che conferisce all’esercito turco un mandato di un anno per intervenire in Libia, ha detto il presidente dell’Assemblea nazionale turca Mustafa Sentop.

Resta da vedere se il presidente Erdogan, che deve decidere, invierà effettivamente truppe nel Paese o se il supporto militare assumerà un’altra forma, come l’invio di “consiglieri”. Il governo turco afferma di agire in risposta a un appello di aiuto del governo di unità nazionale (Gna) di Fayez al-Sarraj, che sta affrontando un’offensiva del maresciallo Haftar.

L’invio di truppe turche in Libia potrebbe aggravare i conflitti che lacerano il Paese dalla caduta del regime di Muammar Gheddafi nel 2011 e che sono alimentati dalle potenze regionali.

La Libia è diventata infatti teatro di una lotta di influenza tra due campi: la Turchia e il Qatar, che sostengono il riconosciuto Gna dell’ONU, da un lato, e l’Arabia Saudita, gli Emirati Arabi Uniti e l’Egitto, che sostengono il maresciallo Haftar, dall’altro. Il Cairo ha anche “fortemente” condannato il voto del Parlamento turco, ritenendo che un intervento di Ankara “avrebbe un impatto negativo sulla stabilità del Mediterraneo”.

“Fayez el-Sarraj e quelli con lui hanno chiesto un intervento straniero in Libia, una richiesta che definiamo alto tradimento”, ha detto Ehmayed Houma il secondo vicepresidente del Parlamento libico con sede a est, dopo che la mozione è stata approvata in Turchia. “La mossa avventata di Erdogan, in cui ha trascinato il parlamento del suo Paese, avrà gravi ripercussioni nella regione”, ha avvertito.

Esercito “pronto”

Il voto dei deputati turchi “è un passo importante per garantire la pace e la stabilità in Libia e per difendere i nostri interessi in Nord Africa e nel Mediterraneo”, ha commentato il portavoce di Erdogan, Ibrahim Kalin.

Fa parte di un riavvicinamento tra Ankara e la GNA, illustrato da un accordo di cooperazione militare e di sicurezza e da un controverso accordo di delimitazione marittima concluso a fine novembre tra Erdogan e Sarraj.

Mercoledì, il vicepresidente turco Fuat Oktay ha detto che l’esercito turco è “pronto”, ma ha sottolineato che la natura e l’estensione dello schieramento sarà determinata dagli sviluppi “sul campo”.

Oktay ha aggiunto che Ankara sperava che il voto di avesse un effetto deterrente. “Dopo il voto, se la controparte (a favore del maresciallo Haftar) cambia atteggiamento e dice: ‘Ritiriamoci, fermiamo l’offensiva’, allora perché andare?

I principali partiti dell’opposizione hanno votato contro il testo adottato giovedì, sostenendo che un intervento in Libia potrebbe destabilizzare la regione e trascinare la Turchia, che ha perso decine di soldati in Siria, in un nuovo pantano.

Oltre alle difficoltà di dispiegamento delle truppe in un Paese che non confina con la Siria, a differenza della Siria dove attualmente sta intervenendo Ankara, un dispiegamento in Libia sarebbe accompagnato dal rischio di incidenti con la Russia.

Anche se Mosca lo nega, l’inviato dell’Onu in Libia, Ghassan Salamé e il presidente Erdogan affermano che i mercenari russi sono impegnati a fianco delle forze del maresciallo Haftar che da aprile cercano di impadronirsi di Tripoli.

Il Presidente Vladimir Putin si recherà in Turchia mercoledì per inaugurare un gasdotto con la sua controparte turca, un’occasione per i due leader di discutere la questione libica

Il sostegno della Turchia a Sarraj fa parte della crescente affermazione della presenza di Ankara nel Mediterraneo orientale, teatro di una corsa alle trivellazioni per la ricerca di idrocarburi con la scoperta di importanti giacimenti negli ultimi anni.

A causa dell’accordo marittimo concluso a novembre che estende notevolmente la sua piattaforma continentale, la Turchia ha più che mai bisogno che la GNA faccia valere le sue rivendicazioni nel Mediterraneo orientale, dove diversi Paesi come Grecia, Cipro ed Egitto sono uniti di fronte alle iniziative turche.