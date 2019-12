La minaccia della Corea del Nord incombe mentre i leader di Cina, Giappone e Corea del Sud si incontrano

Lo spettro di un nuovo scontro tra Pyongyang e Washington incombe mentre Cina, Giappone e Corea del Sud in questa settimana hanno avuto degli incontri, con rischi crescenti che le azioni nordcoreane potrebbero porre fine a una distensione e ribellarsi ai recenti sforzi diplomatici.

Oggi si prevede che il presidente sudcoreano Moon Jae-in e il primo ministro giapponese Shinzo Abe incontreranno il presidente cinese Xi Jinping separatamente. Si recheranno quindi nella città sud-occidentale di Chengdu per un incontro trilaterale con il premier cinese Li Keqiang. Sebbene ci si aspetti che discutano di varie questioni economiche, la Corea del Nord sembra dominare l’agenda.

Pyongyang è diventato sempre più frustrato dal fatto che la sua sospensione dei test nucleari e missilistici a lungo raggio non abbia posto fine alle paralizzanti sanzioni economiche nei suoi confronti. Stabilì una scadenza per il 31 dicembre per gli Stati Uniti per fare concessioni, ma Washington è rimasta impassibile.

Alcuni esperti ritengono che la Corea del Nord potrebbe essere pronta a testare presto un lancio di missili balistici intercontinentali, che probabilmente porrebbe fine all’accordo del 2018 concluso dal suo leader, Kim Jong Un, e dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

“Salvaguardare la stabilità e la pace della penisola coreana e spingere per una soluzione politica alla questione della penisola coreana sono nell’interesse della Cina, del Giappone e della Corea del Sud”, ha detto ai giornalisti il ​​vice ministro degli Esteri cinese Luo Zhaohui durante una riunione sul trilaterale incontri.

L’inviato speciale degli Stati Uniti per la Corea del Nord Stephen Biegun ha incontrato due alti diplomatici cinesi durante la sua visita di due giorni a Pechino questa settimana, a seguito di un incontro analogo in Corea del Sud e Giappone giorni prima, mentre i diplomatici tentano all’ultimo sangue di prevenire nuovi scontri.

Tuttavia, la Corea del Nord non ha risposto alla sua chiamata pubblica a riprendere il dialogo.

“Il silenzio, anche dopo il discorso di Biegun a Seoul, mi fa preoccupare”, ha detto su Twitter Jenny Town, caporedattore del sito web di monitoraggio della Corea del Nord 38 North.

Pechino, congiuntamente alla Russia, ha proposto lunedì che il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite revoca alcune sanzioni in quello che chiama un tentativo di rompere l’attuale situazione di stallo e cerca di ottenere sostegno. Ma non è chiaro se Pechino possa convincere Seoul e Tokyo a rompere i ranghi di Washington, il che ha chiarito la sua opposizione e può porre il veto a qualsiasi risoluzione.

Sebbene la Corea del Sud consideri la Cina un elemento determinante per rilanciare i negoziati, ha finora eluso domande sul fatto che sostenga la nuova proposta di Pechino e Mosca. Anche il Giappone, che è stato storicamente un convinto sostenitore delle sanzioni contro la Corea del Nord, si è astenuto dal commentare la proposta.

“Con l’arrivo delle Olimpiadi (2020 di Tokyo), la Corea del Nord scatenarsi costituirebbe un problema per il Giappone“, ha dichiarato Narushige Michishita, professore presso il National Graduate Institute for Policy Studies del Giappone.

“Ma i colloqui bilaterali con la Corea del Nord, ad esempio, saranno probabilmente un approccio migliore per il Giappone rispetto all’allentamento delle sanzioni delle Nazioni Unite”.