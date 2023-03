Crollo dei titoli bancari, terzo fallimento bancario nella storia USA

I titoli bancari sono crollati a causa delle preoccupazioni su cosa sta per fallire, dopo il secondo e terzo fallimento bancario nella storia degli Stati Uniti. Ma molti altri titoli sono saliti lunedì nella speranza che il salasso costringerà la Federal Reserve a prendersela comoda con gli aumenti dei tassi di interesse che stanno scuotendo Wall Street e l’economia.

L’S&P 500 è sceso dello 0,2% dopo aver recuperato gran parte di un calo iniziale dell’1,4%. Il Dow Jones Industrial Average è sceso dello 0,3% e il Nasdaq è salito dello 0,4%. I rendimenti dei Treasury sono crollati mentre gli investitori cercavano sicurezza e le aspettative costruite per la Fed allentassero gli aumenti dei tassi.

I cali più marcati sono stati ancora una volta provenienti da banche e altre società finanziarie. Gli investitori temono che un inarrestabile aumento dei tassi di interesse inteso a tenere sotto controllo l’inflazione si stia avvicinando a un punto critico e possa far crollare il sistema bancario.

Domenica scorsa il governo degli Stati Uniti ha annunciato un piano inteso a sostenere il settore bancario dopo i crolli della Silicon Valley Bank e della Signature Bank da venerdì.

La pressione maggiore è sulle banche regionali, un paio di gradini al di sotto delle enormi banche “troppo grandi per fallire” che hanno contribuito a far crollare l’economia nel 2007 e nel 2008. Le azioni della First Republic Bank sono scese del 50,8%, anche dopo la banca ha dichiarato domenica di aver rafforzato le proprie finanze con i contanti della Federal Reserve e di JPMorgan Chase.

Le enormi banche, che sono state ripetutamente sottoposte a stress test dalle autorità di regolamentazione in seguito alla crisi finanziaria del 2008, non erano così giù. JPMorgan Chase ha perso lo 0,9% e Bank of America ha perso il 3,9%.

“Finora, sembra che le potenziali banche problematiche siano poche e, soprattutto, non si estendano alle cosiddette banche di rilevanza sistemica”, hanno affermato gli analisti di ING.

Il mercato più ampio è passato dalle perdite ai guadagni mentre crescevano le aspettative che tutto il clamore significherebbe che la Fed non accelererà nuovamente i suoi aumenti dei tassi, come aveva minacciato di fare. Una mossa del genere potrebbe dare più respiro all’economia e al sistema bancario, ma potrebbe anche dare più ossigeno all’inflazione. I tagli dei tassi spesso agiscono anche come steroidi per il mercato azionario.

Alcuni investitori chiedono alla Fed di tagliare presto i tassi di interesse per fermare l’emorragia. L’aspettativa più ampia, tuttavia, è che la Fed probabilmente si fermerà o almeno tratterrà dall’accelerare i suoi aumenti dei tassi alla prossima riunione alla fine di questo mese.

Sarebbe una brusca inversione di tendenza rispetto alle aspettative solo una settimana fa, quando molti trader prevedevano che la Fed alla fine di questo mese avrebbe aumentato il suo tasso di interesse notturno chiave di 0,50 punti percentuali. Ciò comporterebbe una stretta più stretta sui mercati e sull’economia dopo che la Fed aveva appena ridotto il mese scorso a un aumento di 0,25 punti rispetto ai precedenti aumenti di 0,50 e 0,75 punti.

Il timore era che l’inflazione ostinatamente alta avrebbe costretto la Fed a diventare ancora più dura, e gli investitori si stavano preparando affinché la Fed continuasse a salire almeno un altro paio di volte dopo.

Ora, “a seconda delle reazioni nei mercati finanziari e delle eventuali ricadute sull’economia in generale, non escluderemmo che il ciclo di rialzi potrebbe anche essere terminato e che la prossima mossa dei funzionari della Fed potrebbe essere inferiore e non superiore”, ha affermato Kevin Cummins, capo economista statunitense di NatWest.

Tassi di interesse più elevati possono trascinare verso il basso l’inflazione rallentando l’economia, ma aumentano il rischio di una recessione in seguito. Hanno anche colpito i prezzi delle azioni e delle obbligazioni già presenti nei portafogli degli investitori.

Quest’ultimo effetto è uno dei motivi dei guai della Silicon Valley Bank. La Fed ha iniziato ad aumentare i tassi di interesse quasi esattamente un anno fa e la sua raffica più veloce da decenni ha portato il suo tasso overnight chiave a un intervallo compreso tra il 4,50% e il 4,75%. Questo è praticamente zero.

Ciò ha danneggiato i portafogli di investimento delle banche, che spesso parcheggiano i loro soldi in Treasury perché sono considerati tra gli investimenti più sicuri sulla Terra.

L’aumento dei tassi e altre mosse per invertire l’enorme sostegno della Fed all’economia durante la pandemia hanno effettivamente prosciugato denaro dal sistema, qualcosa che Wall Street chiama “liquidità”.

“Ripristinare la liquidità nel sistema bancario è più facile che ripristinare la fiducia, e oggi si tratta chiaramente di quest’ultima”, ha affermato Quincy Krosby, chief global strategist di LPL Financial.

Ad un certo punto durante la mattinata, una misura di paura tra gli investitori azionari di Wall Street ha toccato il livello più alto da ottobre prima di ricadere. Ciò ha aiutato il prezzo dell’oro a salire, poiché gli investitori cercavano cose che sembravano sicure. È salito di $ 49,30 per attestarsi a $ 1.961,50 l’oncia.

Anche i prezzi dei Treasury sono schizzati al rialzo sia per la domanda di qualcosa di sicuro sia per le aspettative di una Fed più facile. Ciò a sua volta ha fatto scendere i loro rendimenti e il rendimento del Tesoro a 10 anni è precipitato al 3,53% dal 3,70% di venerdì scorso. Questa è una mossa importante per il mercato obbligazionario.

Il rendimento a due anni, che si muove maggiormente sulle aspettative per la Fed, ha avuto un calo ancora più mozzafiato. È sceso al 4,05% dal 4,59% di venerdì.

I mercati azionari sono stati misti in Asia, ma le perdite sono aumentate man mano che il commercio si dirigeva verso ovest attraverso l’Europa. Il DAX tedesco ha perso il 3% a causa del crollo dei titoli bancari in tutto il continente.

A Londra, il governo ha organizzato la vendita della Silicon Valley Bank UK Ltd., il braccio britannico della banca californiana, per la somma nominale di una sterlina britannica, ovvero circa 1,20 dollari.

Prima che iniziassero le negoziazioni in Asia, il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, la Federal Reserve e la Federal Deposit Insurance Corp. hanno dichiarato domenica che tutti i clienti della Silicon Valley Bank saranno protetti e avranno accesso ai loro fondi e hanno annunciato misure volte a proteggere i clienti della banca e prevenire ulteriori corse agli sportelli .

I regolatori venerdì hanno chiuso la Silicon Valley Bank poiché gli investitori hanno ritirato miliardi di dollari dalla banca nel giro di poche ore, segnando il secondo più grande fallimento bancario statunitense dopo il fallimento del 2008 di Washington Mutual. Hanno anche annunciato domenica che la Signature Bank con sede a New York è stata sequestrata dopo essere diventata la terza banca più grande a fallire nella storia degli Stati Uniti.