Spazio Ippocrate medicina e oltre

di Daniela Piesco

Considerato l’interesse dell’opinione pubblica verso le tematiche della sanità italiana, vista l’aumentata richiesta di salute da parte delle persone che si rivolgono e chiedono aiuto ai singoli medici e alle istituzioni sanitarie, il corriere nazionale propone una serie di incontri, sulla sua WEB TV dove i professionisti potranno confrontarsi e mettere a disposizione dei lettori /spettatori quel sano contributo di esperienze e competenze che possa garantire un’informazione scientificamente corretta.

Spazio Ippocrate.. medicina e oltre è stato ideato e sarà curato dal cardiologo Riccardo Guglielmi con la partecipazione del Direttore del Il Corriere Nazionale Antonio Peragine e della giornalista Daniela Piesco

Lo spessore professionale degli ospiti invitati garantira’ pluralità, condivisione e apprezzamento.

Accanto alle tematiche tradizionali di malattie ad alta prevalenza come quelle cardiovascolari e oncologiche, la trasmissione prevederà incontri dove si potranno confrontare esperti di settori strategici del pianeta sanità come giuristi, giornalisti, economisti, associazioni del volontariato, amministratori, cultori dell’etica e del benessere generale del malato.

Obiettivo, oltre alla diffusione di una cultura scientificamente corretta, sarà quello di rinsaldare il patto di alleanza che deve unire le persone malate e il medico.

Tanti sono i temi di un’etica medica che deve confrontarsi con le nuove tecnologie, la morale e le leggi dell’economia. Un laboratorio che produca idee, contenuti da diffondere all’opinione pubblica.

Saranno inoltre analizzate tematiche come l’integrazione Ospedale Territorio, la spesa farmaceutica, la libertà del medico, l’Aziendalizzazione delle strutture sanitarie, l’integrazione con la Sanità privata e accreditata e l’arte.

Il medico non è più libero nello svolgimento del proprio lavoro. La Medicina difensiva dilaga con aumento dei costi. La formazione universitaria, anche per le professioni sanitarie, infermieri, tecnici, fisioterapisti ecc. non si è adeguata ai tempi. La digitalizzazione nata come alleata del medico lo allontana dal rapporto umano che deve essere fondamentale.

L’Umanizzazione delle cure è una UTOPIA. Il contenzioso aumenta, il cittadino non ha più fiducia nel ruolo professionale. Soggetti non accreditati mettono tutto in discussione sovvertendo postulati scientifici e screditando l’operato dei molti che fanno una buona medicina. La politica, miope, pensa solo a tagliare e a dar le colpe a chi non c’entra. La BUROCRAZIA aumenta giorno per giorno.

Gli appuntamenti saranno quindicinali e si svolgeranno nella giornata di giovedì a partire dalle ore 18 in diretta sulla pagina Facebook de Il Corriere Nazionale – all’indirizzo:

https://www.facebook.com/IlCorriereNGiornale/ –

e verranno distribuiti in collaborazione con Retewebitalia.net.

Il primo è previsto per giovedì 16 marzo e tratterà delle patologie sviluppatesi nel periodo successivo alla pandemia e si intitolerà:

COVID 19 : ricostruzione in corso

Gli Ospiti che interverranno saranno:

Giuseppe Nettis

Direttore Medicina Interna Mater Dei Hospital Bari

Onofrio Resta

Professore di Pneumologia Università di Bari

Victor Laforgia

Psicologo Psicoterapeuta di Bari