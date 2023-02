Aggressione al liceo Michelangelo di Firenze, la Digos indaga

La Digos di Firenze indaga sulle violenze davanti al liceo Michelangiolo quando sabato scorso due studenti del Collettivo sono stati colpiti da sei ragazzi di Azione studentesca esterni alla scuola. Una prima relazione viene consegnata dalla polizia alla procura in queste ore ed è basata anche su raccolta e esame dei video e delle testimonianze.

Sui reati si ipotizza il mancato preavviso di manifestazione (per il volantinaggio) ma per le accuse sulle violenze – uno dei video mostra un giovane colpito mentre era caduto a terra – la valutazione è rimessa alla procura ed al fascicolo aperto sulla vicenda. Al momento non ci sono denunciati ma solo identificati, né risultano finora querele di parte presentate per lesioni.

A Roma il parlamentare Federico Mollicone di FdI, presidente della Commissione Cultura della Camera, ha rivolto un’interrogazione al ministro Matteo Piantedosi “perché vengano acquisiti tutti i video e identificate tutte le persone per ricostruire i fatti”. “Se si vede il video integrale – ha detto Mollicone – si nota che è stato un fronteggiamento fra due gruppi. Ho presentato un’interrogazione” perché “è bene ricostruire i fatti”.

Un’interrogazione ai ministri Piantedosi e Valditara sarà fatta anche dal segretario di Si Nicola Fratoianni: verranno chiesti chiarimenti sia sul blitz davanti al Michelangiolo sia su una precedente aggressione avvenuta al liceo Pascoli. “Dalle parti di FdI e del governo sull’aggressione fascista di sabato scorso al Michelangiolo c’è molto disordine – accusa Fratoianni – Prosegue il silenzio inaccettabile degli esponenti del governo e della presidente del Consiglio. Eppure parlano di ogni cosa, creano bolle mediatiche sulla qualunque, dal palco di Sanremo alle cose più futili”. Fratoianni polemizza pure con Mollicone: “Trovo incredibile che insista a parlare di rissa”.

“Il governo – scrive invece Enrico Letta – mantiene il silenzio sull’inaccettabile pestaggio squadrista avvenuto davanti al liceo. Silenzio che se continua si fa complice”. Anche Matteo Renzi, fiorentino e leader di Iv, nella sua e-news interviene: “A distanza di 48 ore resta la domanda esistenziale. Perché la stessa destra che interviene su tutto, da Peppa Pig alla scaletta di Sanremo, non ha sentito il bisogno di condannare senza se e senza ma quello che è avvenuto?”.

Stamani a Firenze gli studenti del Michelangiolo hanno fatto un presidio fuori dal liceo poi si sono riuniti in assemblea “per fare una riflessione – ha spiegato la preside Rina Gaeta – e scrivere un documento. Sta anche a loro fare una riflessione perché è chiaro che ci sia una contrapposizione politica tra gruppi studenteschi. Ma che debba sfociare nella violenza è contrario al ruolo stesso della scuola”.

La preside è “preoccupata per la tensione”. Inoltre ha reso noto che “le settimane scorse la scuola è stata tappezzata di manifesti e scritte contro il 41 bis, anche davanti al mio ufficio, e sono state imbrattate le porte del bagno. Non credo ci sia un nesso però è esternazione di dissenso verso le istituzioni. Ho fatto una segnalazione alla Digos, c’erano scritte pesanti anche contro il governo”. Domani intanto gli studenti daranno vita ad un corteo.

L’aggressione agli studenti del liceo Michelangelo non sarebbe un caso isolato, un fatto simile sarebbe successo nei giorni precedenti davanti a un altro liceo fiorentino, il Pascoli. Un copione con molte similitudini, come hanno riportato alcuni quotidiani locali, e in questo caso sarebbero state anche brandite delle cinghie ma per fortuna senza sfociare in violenze fisiche.

Alle 8 del mattino di giovedì alcuni ragazzi di Azione Studentesca hanno svolto un volantinaggio poco distante dall’ingresso del liceo, in viale Don Minzoni. Alcuni studenti si sarebbero avvicinati ed è allora che, stando alle testimonianze riportate, è avvenuta l’aggressione con gli studenti che si sono dovuti rifugiare nell’androne della scuola.