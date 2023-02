Crescono i giovani manager in Agricoltura

In Italia 55mila aziende sono guidate da under 35.

Il settore dell’agricoltura è attualmente l’unico in crescita in Italia e 55mila under 35 hanno scelto d’investire sui campi. Secondo un’analisi della Coldiretti, presentata in occasione degli Oscar Green 2023, negli ultimi 10 anni, ad aumentare dell’1% sono state solamente le imprese agricole in controtendenza rispetto al crollo del 13% degli altri settori.

Tra crisi, pandemia e guerra, il settore primario, l’agricoltura, è diventato il punto di riferimento per le nuove generazioni: solo nell’ultimo anno sono nate 17 nuove realtà al giorno. Un settore oggi in grado di offrire lavoro ad almeno 100mila giovani, per colmare la mancanza di manodopera che ha colpito le campagne lo scorso anno.

Alla 16esima edizione degli Oscar Green, premio per la creatività dei giovani imprenditori, ha partecipato, tra gli altri, il ministro dell’Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste (Masaf), Francesco Lollobrigida che ha evidenziato come “chi frequenta un Istituto agrario ha il 90% di possibilità di essere occupato e chi prosegue nel percorso universitario in questo indirizzo ne ha il 300%; oggi la vocazione per la terra diventa economicamente vantaggiosa”.

Coldiretti sottolinea che le imprese giovani sono il fiore all’occhiello del settore: rispetto alla media hanno una superficie superiore di oltre il 54%, un fatturato più elevato del 75% e il 50% di occupati in più per azienda e se il 34% sono informatizzate, il 24% ha realizzato innovazioni in azienda nell’ultimo triennio e il 19% è guidata da un laureato.

Coldiretti ha anche elaborato 10 consigli su come diventare agricoltori partendo da un’idea d’impresa e sapendola trasformare in un progetto con il sostegno dei finanziamenti. A questo proposito è in corso Generazione terra, la nuova misura di Ismea che finanzia fino al 100% per un massimo di 1,5 milioni di euro, il prezzo di acquisto dei terreni che si rivolge ai giovani che intendono insediarsi in agricoltura per la prima volta, ma anche a quelli già attivi da almeno due anni.

Riguardo ai posti vacanti, al settore agricolo servono figure specializzate, dai trattoristi ai tecnici dell’agricoltura 4.0 per guidare droni, leggere i dati meteo e utilizzare gli strumenti informatici, ma anche raccoglitori di verdure e frutta; senza dimenticare i nuovi sbocchi occupazionali offerti dalla multifunzionalità che vanno dalla trasformazione dei prodotti alla vendita diretta, dalle fattorie didattiche all’agricoltura sociale, passando per la sistemazione del verde o la produzione di energie rinnovabili.

Da qui la necessità di un piano integrato di formazione che coinvolga le scuole. Lo scorso anno in agricoltura, ricorda la Coldiretti, hanno trovato opportunità di lavoro dipendente oltre 1 milione di persone, di cui quasi il 32% con meno di 35 anni.

Le nuove aziende sono sempre più green: dalla prima carta alimenti fatta in Calabria con lino e cera d’api, all’ “incubatrice” campana per i funghi cardoncelli realizzata con gli scarti del cardo usati anche per fare le posate, all’acqua tonica agricola in Trentino a base di luppolo, ginepro e genziana.

Tante le idee dove la sostenibilità è la parola d’ordine non solo per il packaging ma anche per il recupero degli scarti. Spazio anche alla tecnologia come con Hortobot, il contadino robot che analizza l’orto prima ancora di essere coltivato, si occupa della semina, del trapianto, dell’irrigazione, della frollatura del terreno e del raccolto, aiuta a risparmiare energie e acqua ed è in grado di leggere improvvise avversità meteo.