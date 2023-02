Una dieta equilibrata per combattere il tumore alla prostata

Alimentazione e tumore alla prostata: lo studio effettuato dimostra come sia fondamentale, soprattutto per evitare ricadute, adottare una dieta sana, evitando alcolici e bevendo due litri d’acqua al giorno, ma soprattutto nutrirsi con molti vegetali.

Ogni anno sono circa 36mila i nuovi casi di tumore alla prostata, il più diffuso tra gli uomini dopo i 50 anni. Questa neoplasia tuttavia, se presa nella fase iniziale, nel 90% dei casi dà la possibilità al paziente di guarire, o convivere per lungo tempo con essa.

Nel corso degli anni inoltre molti studi hanno sottolineato come una dieta in cui si predilige il consume di grassi saturi, ad esempio mangiando spesso carni rosse e latticini, favorisca l’insorgere di problematiche a livello prostatico.

Una dieta con un eccesso di proteine può far aumentare la possibilità di ammalarsi di tumore alla prostata, così come con quella che viene definita sindrome metabolica, ovvero una patologia che causa ipertensione, ipertrigliceridemia e aumento della glicemia.

Nel nostro paese la sopravvivenza di una persona colpita da tumore alla prostata va in oltre l’80% dei casi a 5 anni, questo anche perché nel corso degli anni si è sempre di più posta attenzione sull’alimentazione e la dieta seguita dei pazienti.

Si calcola che solo in Italia siano più di 564mila gli uomini con diagnosi di tumore alla prostata, con un numero destinato a salire nel tempo. Per questo motivo è necessario fermare questa progressione, e sensibilizzare la popolazione ad adottare una dieta ricca di vegetali e uno stile di vita sano per prevenire, o per evitare ricadute, del tumore alla prostata.