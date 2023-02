Guerra Ucraina: nuova massiccia offensiva della Russia

La Russia ha chiesto una riunione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sul sabotaggio ai gasdotti Nord Stream 1 e 2 del settembre scorso e accusa: “Usa responsabili con la complicità della Norvegia”.

Cresce intanto l’allarme per una nuova imminente offensiva russa su larga scala. Mosca avrebbe iniziato a dispiegare navi e sottomarini con armi nucleari tattiche nel Mar Baltico e starebbe ammassando caccia al confine con l’Ucraina, secondo fonti d’intelligence. Tajani alla Camera: “L’Italia è da sempre con l’Ucraina”.

L’Alto rappresentante per la politica Estera Borrell parlando alla plenaria del Pe: “La guerra si deciderà questa primavera e questa estate”. Von der Leyen: “Putin costretto a vendere riserve oro”. In arrivo anche un nuovo pacchetto di sanzioni da 11 miliardi per la Russia.

La stampa internazionale ha dato a Tel Aviv la responsabilità dei recenti attacchi che si sono verificati contro una fabbrica di droni iraniana e contro carri che trasportavano armi iraniane in Siria. Intanto Washington e Israele fanno fronte sempre più stretto contro lo sviluppo nucleare di Teheran.

A lanciare l’allarme Oleksy Danilov, segretario del Consiglio per la sicurezza e la difesa nazionale dell’Ucraina. Prevista una nuova ondata di attacchi da Nord, Sud ed Est in occasione dell’anniversario dell’inizio delle ostilità.

Un appello alla pace sui muri delle città martoriate dai combattimenti. A pochi giorni dal primo anniversario della guerra in Ucraina, lo street-artist conosciuto come il “Bansky italiano” è stato nel Paese dove, a fianco della Fondazione CESVI, ha installato alcune delle sue opere. Fra i soggetti rappresentati un bambino che posiziona un girasole in una canna di fucile, fiori che nascono in un elmetto militare, un bambino che si riscalda grazie a un fuoco di sterpaglie.