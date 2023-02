Turchia: indagati gli appaltatori collegati agli edifici crollati

Le autorità turche stanno prendendo di mira gli appaltatori presumibilmente collegati agli edifici crollati durante i potenti terremoti del 6 febbraio mentre i soccorritori hanno trovato altri sopravvissuti tra le macerie domenica, tra cui una donna incinta e due bambini, nel disastro che ha ucciso oltre 33.000 persone persone.

Il bilancio delle vittime dei terremoti di magnitudo 7,8 e 7,5 che hanno colpito a nove ore di distanza nel sud-est della Turchia e nel nord della Siria è salito a 33.185 ed è destinato ad aumentare man mano che le squadre di ricerca trovano più corpi.

Mentre la disperazione alimentava la rabbia per i soccorsi incredibilmente lenti, l’attenzione si è spostata sull’attribuzione della colpa.

Il ministro della Giustizia turco Bekir Bozdag ha dichiarato che 131 persone sono sotto inchiesta per la loro presunta responsabilità nella costruzione di edifici che non hanno resistito ai terremoti. Sebbene i terremoti siano stati potenti, molti in Turchia accusano la costruzione difettosa di aver moltiplicato la devastazione.

I codici di costruzione turchi soddisfano gli attuali standard di ingegneria antisismica, almeno sulla carta, ma raramente vengono applicati, il che spiega perché migliaia di edifici sono crollati o crollati sulle persone all’interno.

Tra coloro che sono stati sottoposti a controllo c’erano due persone arrestate nella provincia di Gaziantep perché sospettate di aver abbattuto colonne per fare spazio in più in un edificio che è crollato, ha detto l’agenzia statale Anadolu. Il ministero della giustizia ha affermato che tre persone sono in arresto in attesa di processo, sette sono state detenute e ad altre sette è stato impedito di lasciare la Turchia.

Due appaltatori ritenuti responsabili della distruzione di diversi edifici ad Adiyaman sono stati arrestati domenica all’aeroporto di Istanbul mentre cercavano di lasciare il paese, secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa privata DHA e da altri media.

Un appaltatore detenuto, Yavuz Karakus, ha detto ai giornalisti: “La mia coscienza è a posto. Ho costruito 44 edifici. Quattro di loro sono stati demoliti. Ho fatto tutto secondo le regole”, ha detto DHA.

I soccorritori hanno riferito di aver trovato più sopravvissuti tra probabilità sempre più lunghe. Le telecamere termiche sono state utilizzate su pile di cemento e metallo mentre le squadre chiedevano silenzio per poter sentire le persone intrappolate.

Nella provincia di Hatay, una donna di 50 anni che sembrava gravemente ferita, è stata portata via dalle squadre nella città di Iskenderun. Salvataggi simili nella provincia hanno salvato altre due donne, una delle quali incinta, secondo le emittenti TRT e HaberTurk.

HaberTurk ha mostrato un bambino di 6 anni dalla sua casa distrutta ad Adiyaman. Un soccorritore esausto si tolse la mascherina chirurgica e fece dei respiri profondi mentre un gruppo di donne piangeva di gioia.

Il ministro della Sanità Fahrettin Koca ha pubblicato un video di una giovane ragazza con un maglione blu scuro che è stata trovata viva. “C’è sempre speranza!” ha twittato.

I soccorritori ad Antakya, altrove nella provincia di Hatay, hanno estratto dalle macerie un uomo tra i 20 ei 30 anni, dicendo che era uno dei nove ancora intrappolati nell’edificio. Ma quando gli è stato chiesto se ne conosceva altri, ha detto di non aver sentito nessuno per tre giorni. Ha salutato debolmente mentre veniva portato su una barella mentre i lavoratori applaudivano e cantavano: “Dio è grande!”

Lavoratori tedeschi e turchi hanno salvato un 88enne a Kirikhan, secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa tedesca Dpa. I soccorritori italiani e turchi hanno trovato ad Antakya un uomo di 35 anni che è apparso illeso, ha riferito la televisione privata Ntv.

Un bambino è stato liberato durante la notte nella città di Nizip, a Gaziantep, ha detto l’agenzia statale Anadolu, mentre una donna di 32 anni è stata trovata tra le rovine di un edificio di otto piani ad Antakya e ha chiesto del tè quando è uscita, secondo NTV.

Quelle erano le rare eccezioni.

Terne e bulldozer hanno allestito un grande cimitero alla periferia di Antakya mentre camion e ambulanze arrivavano in continuazione con sacchi neri per cadaveri. Centinaia di tombe, a non più di 3 piedi (un metro) di distanza, erano contrassegnate con semplici assi di legno.

L’aeroporto di Hatay è stato riaperto domenica dopo che la sua pista è stata riparata e aerei militari e commerciali hanno trasportato rifornimenti per la regione e porteranno via gli sfollati.

Ci sono 34.717 membri del personale di ricerca e salvataggio turchi coinvolti nelle operazioni di salvataggio. Domenica, il ministero degli Esteri turco ha dichiarato di essere stato raggiunto da 9.595 membri del personale provenienti da 74 paesi, con altri in arrivo.

Nella capitale siriana di Damasco, il capo dell’Organizzazione mondiale della sanità ha avvertito che il dolore si propagherà, definendo il disastro una “tragedia in atto che sta colpendo milioni di persone”.

“Le crisi combinate di conflitto, COVID, colera, declino economico e ora il terremoto hanno avuto un tributo insopportabile”, ha detto Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Tedros ha affermato che gli esperti dell’OMS stanno aspettando di entrare nella Siria nordoccidentale “dove ci è stato detto che l’impatto è ancora peggiore”.

Il sottosegretario generale delle Nazioni Unite per gli affari umanitari Martin Griffiths, in visita domenica al confine turco-siriano, ha affermato che i siriani “cercano aiuti internazionali che non sono arrivati”.

“Finora abbiamo deluso le persone nel nord-ovest della Siria. Si sentono giustamente abbandonati”, ha detto, aggiungendo: “Il mio dovere e il nostro obbligo è correggere questo fallimento il più velocemente possibile”.

Nella città di Atareb, nella provincia settentrionale di Aleppo gestita dall’opposizione, Abdel-Haseeb Abdel-Raheem, è tornato domenica nel suo edificio di quattro piani in rovina per cercare di recuperare qualsiasi oggetto di valore, ma ha trovato solo coperte, cuscini e alcuni vestiti. Sua zia e suo marito sono morti lì, ma i loro tre figli sono sopravvissuti.

Senza sforzi internazionali di salvataggio nella regione martoriata dalla guerra, il 34enne ha dovuto recuperare i corpi da solo.

“Non puoi sentire qualcuno dentro urlare e stare seduto. Non puoi stare fermo. Non puoi avere il coraggio di sentire qualcuno (che grida aiuto) e non fai niente”, ha detto, sedendosi sopra un cumulo di detriti.

Le controversie politiche hanno bloccato i convogli di aiuti inviati dalle aree del nord-est della Siria controllate da gruppi curdi sostenuti dagli Stati Uniti a quelle controllate dal governo siriano e dai ribelli sostenuti dalla Turchia che hanno combattuto con i gruppi curdi nel corso degli anni.

Un convoglio di aiuti delle Nazioni Unite diretto alla Siria nordoccidentale attraverso aree controllate dal governo è stato rinviato a causa dell’ostruzione di Hay’at Tahrir al Sham, un gruppo affiliato ad al-Qaeda che governa la provincia di Idlib, ha detto un portavoce delle Nazioni Unite all’Associated Press.

Nel frattempo, i convogli di aiuti delle Nazioni Unite continuano ad attraversare dalla Turchia alla Siria nordoccidentale attraverso il valico di frontiera di Bab al-Hawa. Il primo convoglio delle Nazioni Unite ha raggiunto la Siria nord-occidentale dalla Turchia solo giovedì, tre giorni dopo il disastro.

Prima di allora, era solo un flusso costante di corpi che arrivavano da Bab al-Hawa: profughi siriani che erano fuggiti dalla guerra civile e si erano stabiliti in Turchia ma che erano morti nel disastro, tornando a casa per la sepoltura.

Il bilancio delle vittime del terremoto nella regione nord-occidentale della Siria controllata dai ribelli ha raggiunto quota 2.166, secondo il gruppo di soccorso dei Caschi Bianchi. Il bilancio complessivo delle vittime in Siria sabato è stato di 3.553, sebbene i 1.387 decessi segnalati per le parti del paese controllate dal governo non fossero stati aggiornati da giorni. Il bilancio delle vittime in Turchia è stato di 29.605 domenica.

Il ministero della Giustizia turco ha annunciato l’istituzione di uffici investigativi sui crimini legati ai terremoti per identificare gli appaltatori e altri responsabili dei lavori di costruzione, raccogliere prove, istruire esperti tra cui architetti, geologi e ingegneri e controllare i permessi di costruzione e di occupazione.

Un appaltatore è stato arrestato venerdì all’aeroporto di Istanbul prima che potesse lasciare il Paese. Ha costruito un lussuoso edificio di 12 piani chiamato Ronesans Rezidans ad Antakya, e quando è caduto, ha ucciso un numero incalcolabile. È stato formalmente arrestato sabato.

In una testimonianza trapelata pubblicata da Anadolu, l’uomo ha affermato che l’edificio rispettava i regolamenti e non sapeva perché non fosse rimasto in piedi. Il suo avvocato ha suggerito che il suo cliente fosse un capro espiatorio.

A causa dei programmi governativi che consentivano ai proprietari di edifici di pagare multe invece di adeguare gli edifici al codice, nel 2019 l’agenzia governativa responsabile dell’applicazione ha riconosciuto che oltre la metà di tutti gli edifici in Turchia, pari a circa 13 milioni di appartamenti, non erano conformi.

Le detenzioni potrebbero aiutare a dirigere la rabbia pubblica verso costruttori e appaltatori, deviandola dai funzionari locali e statali che hanno permesso che la costruzione apparentemente scadente procedesse. Il governo del presidente Recep Tayyip Erdogan, già gravato da una recessione economica e da un’elevata inflazione, dovrà affrontare le elezioni parlamentari e presidenziali a maggio.

Le squadre di soccorso sono state sopraffatte dai danni diffusi che hanno colpito strade e aeroporti, rendendo ancora più difficile muoversi rapidamente.

Erdogan ha riconosciuto che la risposta iniziale è stata ostacolata dal danno. Ha detto che l’area più colpita aveva un diametro di 500 chilometri (310 miglia) e ospitava 13,5 milioni di persone. Durante un tour sabato, Erdogan ha affermato che una simile tragedia è rara, riferendosi ad essa come al “disastro del secolo” in più discorsi.