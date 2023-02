E’ morto il caporale maggiore dell’esercito aggredito a Roma

È morto a Roma il caporale maggiore dell’esercito Danilo Salvatore Lucente Pipitone, aggredito nella notte tra venerdì e sabato nella zona di Centocelle, periferia capitolina, nel corso di una lite.

Il 44enne era stato ricoverato in gravissime condizioni al Policlinico Umberto I. Sulla vicenda indagano gli agenti della Squadra Mobile. Al momento sarebbero due le persone iscritte nel registro degli indagati per la lite culminata nell’aggressione che ha portato alla morte del caporal maggiore.

La vittima era stata ricoverata in gravissime condizioni dopo che alcuni passanti avevano allertato le forze dell’ordine: i sanitari lo avevano trovato con un taglio al sopracciglio e un profondo colpo dietro la nuca. Ferite che gli sono state fatali. La pista più accreditata è quella della lite per viabilità, ma non se ne escludono altre. Per fare luce sull’accaduto sono al vaglio anche le telecamere di sorveglianza della zona.

Non si ferma dunque la scia di sangue a Roma dove continuano gli episodi di violenza, specie in periferia. Sabato sera un giovane di 27 anni è stato ferito da colpi di arma da fuoco alle gambe nella zona di Morena. Il giovane è stato raggiunto da almeno due proiettili. Nell’agguato è rimasto leggermente ferito anche un ragazzo di 21 anni che era in compagnia del 27enne.

Le condizioni dei due non sono gravi. Sempre venerdì pomeriggio, all’Infernetto, due ristoratori, marito e moglie, come riportano alcuni quotidiani, si sono recati all’ospedale Grassi di Ostia dichiarando di essere stati raggiunti da alcuni colpi di pistola mentre erano in auto con il loro figlio neonato. Ad avvicinarli due sicari a bordo di uno scooter. Dietro l’agguato ci potrebbe essere l’ombra della malavita organizzata.

Nella notte tra martedì e mercoledì una donna di 36 anni è stata aggredita con pugni in pieno volto davanti al portone di casa, in zona Pigneto. Gridando, la vittima ha richiamato l’attenzione di alcuni residenti che hanno chiamato i soccorsi. Portata all’ospedale Vannini, le sono stati 10 dieci giorni di prognosi.

Una settimana fa, di domenica, nei pressi della stazione Termini un milanese di 46 anni, residente a Roma, è stato avvicinato da tre persone che lo hanno derubato e accoltellato. La vittima è ricoverata in prognosi riservata al Policlinico Umberto I, le sue condizioni sono molto gravi. I tre sono stati fermati poche ore dopo l’aggressione dalla polizia: ad incastrarli anche un video di una telecamera presente in zona.