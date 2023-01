Vertice aiuti a Ramstein, Zelensky: “Lottiamo per i tank”

“In generale, possiamo concludere che il Ramstein di oggi rafforzerà la nostra resilienza”, lo ha dichiarato il presidente Volodymyr Zelensky su Telegram dopo il vertice sugli aiuti all’Ucraina. “I partner hanno un atteggiamento di principio: sosterranno l’Ucraina quanto necessario per la nostra vittoria. Dovremo ancora lottare per la fornitura di carri armati moderni, ma ogni giorno rendiamo più evidente che non c’è alternativa al fatto che deve essere presa una decisione sui carri armati”.

“Ogni giorno è importante per risolvere la crisi in atto. Ci aspettiamo nelle prossime settimane un inasprimento della guerra con un aumento esponenziale degli attacchi via terra che andranno ad aggiungersi a quelli missilistici portati dalla Russia in quest’ultimo periodo”. Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto, nel corso della riunione di Ramstein , ricordando che i russi hanno formato oltre 300mila nuove reclute.

Washington autorizza l’invio di altri 2,5 miliardi di dollari di armi a Kiev, tra cui 90 corazzati Stryker e 59 veicoli Bradley. Il ministro della difesa tedesco Pistorius: “Abbiamo discusso anche della possibile fornitura di carri armati Leopard. Ad essere onesto devo dire che su questo tema non c’è unità. Questa voce che sta girando secondo cui la coalizione avrebbe deciso e la Germania starebbe ostacolando la decisione è falsa . Ci sono molti membri della coalizione che dicono di condividere quanto ho detto oggi anche io ossia che ci sono validi motivi per fornire i Leopard, ma altrettanti validi motivi per non fornirli . E data la situazione e il fatto che questa guerra va avanti ormai da quasi un anno, dobbiamo valutare attentamente sia i pro che i contro”.