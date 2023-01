Guerra Ucraina, i russi bombardano Kharkiv

Il colonnello generale Alexander Lapin è stato nominato capo dello Stato Maggiore delle Forze di terra russe: lo hanno dichiarato alla Tass fonti vicine al Ministero della Difesa russo. Lapin sostituirebbe il generale Oleg Salyukov. Le forze terrestri russe fanno parte del comando interforze guidato dal generale Valery Gerasimov, fedelissimo di Putin e falco del Cremlino.

Il Cremlino non conferma e non smentisce. Le forze ucraine stanno resistendo a “nuovi e ancora più duri assalti” a Soledar, vicino alla città orientale di Bakhmut che Mosca sta cercando di catturare da mesi. L’esercito di Kiev: “Oggi attaccata già per 86 volte”. Secondo la Cnn il fuoco di artiglieria russa è diminuito fino al 75%. Zelensky: ‘Ho parlato con Michel del nostro urgente bisogno di armi”.

Il presidente del Consiglio europeo: “Garantito aiuto militare”. Meloni: “Dare tutto il sostegno a Kiev”. Il sottosegretario alla Difesa iraliana Matteo Perego di Cremnago: “Non è da escludere che anche l’Italia” possa inviare “sistema del programma italofrancese (SAMP-T Sol-Air Moyenne-Portee/Terrestre) per la difesa terra-aria”. I soldati ucraini inizieranno l’addestramento sui Patriot negli Stati Uniti la prossima settimana.

Intesa su nuova cooperazione Ue-Nato, ‘più aiuti a Kiev’. La ministra degli Esteri tedesco Annalena Baerbock ha visitato Kharkiv, nel nord-est dell’Ucraina: è la prima volta di un alto funzionario occidentale nella città devastata dalla guerra vicina al confine con la Russia. Eni e Snam hanno perfezionato la partnership Sea Corridor sui gasdotti che collegano l’Algeria all’Italia annunciata il 27 novembre del 2021.

Secondo il professore Massimo Federico, studioso di lungo corso e consulente scientifico del Dipartimento di Ematologia dell’Istituto nazionale di Kiev, il leader russo soffrirebbe di una malattia che avrebbe anche problemi neuropsicologici e che si manifesterebbe con il volto a forma di luna, un effetto notato da tanti sull’inquilino del Cremlino. “La notizia della malattia è ormai di dominio pubblico, così come che sia circondato da medici oncologi, soprattutto specialisti della tiroide”, sottolinea l’esperto.