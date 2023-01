CR7 è un giocatore del Al Nassr: “Il mio lavoro in Europa è finito”

Cristiano Ronaldo è stato presentato martedì come il nuovo acquisto superstar del club saudita Al Nassr, con il presidente della squadra che ha affermato che il grande portoghese merita di essere il giocatore più pagato del pianeta.

Ronaldo ha detto di aver rifiutato “molti club” in tutto il mondo per completare uno dei trasferimenti più sorprendenti nella storia dello sport, che secondo quanto riferito potrebbe fargli guadagnare fino a $ 200 milioni all’anno.

Il presidente di Al Nassr Musalli Almuammar non confermerebbe le cifre esatte del contratto di due anni e mezzo.

“È il miglior giocatore nella storia del calcio, quindi è normale che sarà il più alto in termini di costo o stipendio”, ha detto Almuammar. “Questo è qualcosa che merita davvero, quindi la quantità di denaro che prenderà, se lo merita davvero.”

Ronaldo è stato presentato a migliaia di fan al Msool Park di Al Nassr su uno sfondo di fuochi d’artificio e macchine del fumo.

L’ex attaccante di Manchester United, Real Madrid e Juventus giocherà nella Saudi Pro League dopo aver rifiutato offerte da Europa, Nord America e oltre.

“Sono così orgoglioso di prendere questa grande decisione nella mia vita. In Europa il mio lavoro è finito. Ho vinto tutto e ho giocato per i club più importanti d’Europa. Questa è una nuova sfida”, ha detto Ronaldo in una conferenza stampa dove ha risposto solo alle domande del cerimoniere, nonostante fosse seduto in una stanza piena di giornalisti.

Il 37enne nazionale portoghese, che ha vinto cinque Palloni d’Oro come miglior giocatore del mondo e cinque titoli di Champions League, giocherà fuori dall’Europa per la prima volta nella sua leggendaria carriera.

“Nessuno lo sa, ma ho avuto molte opportunità in Europa, Brasile, Australia, Stati Uniti, persino Portogallo, molti club hanno cercato di ingaggiarmi. Ho dato la mia parola a questo club”, ha aggiunto Ronaldo. “Voglio dare una visione diversa di questo Paese e del calcio. Per questo ho colto questa opportunità”.

Eccitazione accumulata per tutta la giornata prima dell’introduzione di Ronaldo, con i tifosi che si sono recati allo stadio in anticipo in attesa del suo arrivo.

Grandi schermi video sui muri esterni del terreno lo hanno raffigurato con la maglia giallo e blu di Al Nassr, accanto alle parole “Hala Ronaldo”.

Quando alla fine è uscito in campo allo stadio da 25.000 posti, la folla ha cantato il suo nome con voce rauca.

“Voglio rendervi tutti felici. Questo è il mio obiettivo”, ha detto.

Ronaldo ha avuto la risoluzione del suo contratto con lo United a novembre dopo aver condotto un’intervista televisiva esplosiva in cui criticava l’allenatore Erik ten Hag e i proprietari del club, la famiglia Glazer.

Al Nassr, nove volte campione della Saudi Pro League, gli ha fatto un’offerta durante i Mondiali, che si sono svolti in Qatar a novembre e dicembre. Tuttavia, l’accordo non è stato confermato fino al 30 dicembre.

Ronaldo è volato all’aeroporto internazionale King Khalid di Riyadh lunedì sera, dove lui e la sua famiglia sono stati accolti dai fan, prima di sottoporsi agli esami medici al Msool Park martedì.

Il trasferimento estremamente ambizioso dovrebbe concentrare l’attenzione senza precedenti sul calcio saudita in vista di una potenziale offerta per organizzare la Coppa del Mondo nel 2030, così come su Al Nassr, che è poco conosciuto al di fuori dell’Asia.

I sauditi hanno mostrato un crescente interesse per il calcio di alto profilo. Il fondo sovrano dell’Arabia Saudita ha completato l’acquisizione del Newcastle, club della Premier League, nel 2021, nonostante le domande sollevate sui diritti umani nel regno ricco di petrolio e il “lavaggio sportivo“.

Per Ronaldo, probabilmente abbassa il sipario sulla sua carriera nel calcio di club d’élite.

La scorsa estate voleva trasferirsi in un club che stava gareggiando in Champions League dopo che lo United non era riuscito a qualificarsi per la più grande competizione europea per club.

Nonostante i legami con il Chelsea, il trasferimento non si è concretizzato.

Ha anche sopportato una Coppa del Mondo deludente, che lo ha visto eliminato dal Portogallo nelle ultime due partite prima di lasciare il campo in lacrime dopo la sconfitta contro il Marocco nei quarti di finale.

Ronaldo ha realizzato solo tre gol per lo United in 16 partite in questa stagione, uno dei quali su rigore.

Tuttavia, ci sono stati ancora punti di riferimento.

Ha segnato il suo 700esimo gol in carriera contro l’Everton a ottobre ed è diventato il primo giocatore maschio a segnare in cinque Mondiali con il suo rigore nella vittoria per 3-2 del Portogallo contro il Ghana nella fase a gironi.

Ronaldo punterà a vincere uno scudetto in un quarto paese diverso dopo aver vinto sette campionati nazionali in Inghilterra, Spagna e Italia messi insieme.

“Vengo qui per vincere, giocare, divertirmi ed essere parte del successo del paese e della cultura del paese”, ha detto.

Ronaldo è stato squalificato per due partite dalla Federcalcio inglese a novembre per aver fatto cadere un cellulare dalle mani di un tifoso dopo una partita contro l’Everton lo scorso aprile.

Aveva già lasciato lo United al momento della sentenza, ma la FA ha detto che la sospensione sarebbe stata trasferita a qualsiasi nuovo club.