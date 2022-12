Covid: obbligo di test per chi arriva dalla Cina

“Ho disposto, con ordinanza, tamponi antigenici Covid obbligatori, e relativo sequenziamento del virus, per tutti i passeggeri provenienti dalla Cina e in transito in Italia.

La misura si rende indispensabile per garantire la sorveglianza e l’individuazione di eventuali varianti del virus al fine di tutelare la popolazione italiana”. Così il Ministro della Salute, Orazio Schillaci.

“I positivi al Covid che provengono dalla Cina verranno posti in quarantena. Stiamo predisponendo le adeguate misure”, ha poi aggiunto il ministro al termine del Consiglio dei Ministri.

“Assolutamente in questo momento non c’è nessun tipo di preoccupazione, se poi ci dovesse essere qualche problema interverremo tempestivamente per assicurare la salute pubblica”, ha spiegato ancora. Anche gli Stati Uniti chiederanno il test negativo ai viaggiatori provenienti dalla Cina, a partire dal 5 gennaio.

Intanto il governo cinese ha assicurato oggi che la situazione epidemiologica relativa alla Covid-19 nel Paese è “sotto controllo”, malgrado il rimbalzo dei casi rilevati nelle ultime settimane dopo l’allentamento delle restrizioni. “In questo momento l’evoluzione della situazione epidemiologica in Cina è come prevista ed è sotto controllo”, ha detto il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Wang Wenbin.