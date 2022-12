UE: raggiunto accordo sul tetto massimo del prezzo del gas

I 27 Stati membri dell’UE hanno votato un accordo per introdurre un tetto massimo a 180 €/MWh, contro il quale solo l’Ungheria ha votato, mentre i Paesi Bassi e l’Austria si sono astenuti. Il voto ha visto votare a favore anche la Germania, che in precedenza aveva bloccato il meccanismo UE.

“Siamo riusciti a trovare un accordo importante che proteggerà i cittadini dall’aumento vertiginoso dei prezzi dell’energia”, ha affermato Jozef Síkela, ministro ceco dell’industria e del commercio. “Definiremo un meccanismo realistico ed efficace, che includa le necessarie salvaguardie che ci eviteranno dai rischi per la sicurezza dell’approvvigionamento e la stabilità dei mercati finanziari. Ancora una volta, abbiamo dimostrato che l’UE è unita e non permetterà a nessuno di utilizzare l’energia come un’arma”.

Il cap è superiore di 65 euro rispetto all’attuale prezzo del gas sul mercato all’ingrosso e scatta se il prezzo all’ingrosso del gas naturale supera i 180 euro/MWh per tre giorni. Il meccanismo scatterebbe solo se il differenziale di prezzo con il gas naturale liquefatto (GNL) superasse i 35 euro per quegli stessi tre giorni.

Il meccanismo entrerà in vigore dal 15 febbraio. L’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER) monitorerà costantemente i mercati e se rileva che si è verificato un evento di correzione del mercato, pubblicherà un “avviso di correzione del mercato” sul suo sito web.

Finché il meccanismo è attivo, non potranno essere effettuate transazioni relative ai futures sul gas naturale al di sopra di un cosiddetto “limite di offerta dinamica” – che è il prezzo di riferimento del GNL sui mercati globali maggiorato di 35 euro/MWh. Se il prezzo di riferimento del GNL è inferiore a 143 euro, il limite di offerta dinamica rimarrà alla somma di 143 euro e 35 euro.

Una volta attivato, il limite di offerta dinamica si applicherà per almeno 20 giorni lavorativi. Se il limite di offerta dinamica è inferiore a 180€/MWh per gli ultimi tre giorni lavorativi consecutivi, verrà automaticamente disattivato. Sarà inoltre disattivato automaticamente, in qualsiasi momento, se un’emergenza regionale o dell’UE è dichiarata dalla Commissione europea secondo la sicurezza dell’approvvigionamento normativo, in particolare in una situazione in cui l’approvvigionamento di gas è insufficiente per soddisfare la domanda di gas (razionamento).

Dopo che la Russia ha invaso l’Ucraina, i prezzi del gas sono aumentati notevolmente, raggiungendo il record di 345 €/MWh alla fine di agosto. Da allora, ci sono state discussioni sull’introduzione di un tetto massimo, per il quale un accordo tra gli Stati membri dell’UE non è stato facile.

Nella guerra, il gas naturale viene utilizzato come arma geopolitica: l’Europa è un grande consumatore di gas naturale dalla Russia e ne è fortemente dipendente, motivo per cui la Russia utilizza il rubinetto del gas come mezzo di pressione.