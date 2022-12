UE e ASEAN hanno commemorato 45 anni di relazioni diplomatiche

L’Unione europea e i paesi del sud-est asiatico hanno commemorato ieri 45 anni di relazioni diplomatiche in un vertice offuscato dalle distrazioni politiche in Europa, che vanno dalla guerra in Ucraina a uno scandalo di corruzione.

I leader dell’UE hanno ospitato le controparti dell’Associazione delle nazioni del sud-est asiatico, o ASEAN, in un cenno all’ascesa economica dell’Asia. Ma l’incontro si è svolto in mezzo a crescenti sfide per il blocco europeo dei 27 paesi e un giorno prima del proprio vertice finale dell’anno.

“Dobbiamo assicurarci di avere una posizione forte nelle nostre relazioni con l’ASEAN”, ha detto ai giornalisti a Bruxelles il primo ministro olandese Mark Rutte. “Stiamo parlando di filiere mondiali. Stiamo parlando di potenzialità di crescita”.

L’UE sta cercando di espandere il commercio e gli investimenti con gran parte del mondo, in particolare le economie emergenti, dopo essere stata colpita dalla pandemia di COVID-19. Da allora, la guerra in Ucraina si è aggiunta ai venti contrari dell’economia europea e ha messo il blocco a rischio di recessione.

L’interruzione dell’approvvigionamento energetico russo ha colpito i mercati finanziari e alimentato l’inflazione, facendo aumentare il costo al consumo di tutto, dal cibo al riscaldamento. Insieme alla ricerca di nuove fonti di energia all’estero e in patria, l’UE sta valutando di dedicare fondi extra per aiutare le imprese in Europa a far fronte agli alti prezzi del carburante e per contrastare una follia di sovvenzioni americane.

Ma la lotta del blocco per imporre un prezzo massimo al gas naturale russo e un caso di corruzione del Parlamento europeo hanno distolto l’attenzione dal vertice UE-ÁSEAN di mercoledì.

Il presidente francese Emmanuel Macron, che mercoledì sera è volato in Qatar per assistere alla semifinale della Francia contro il Marocco ai Mondiali, non ha partecipato all’evento. Dalla parte dell’ASEAN di 10 nazioni, il leader della giunta birmana – Min Aung Hlaing – era assente perché l’UE si è rifiutata di invitarlo.

Gli altri membri dell’ASEAN sono Brunei, Cambogia, Indonesia, Laos, Malesia, Filippine, Singapore, Tailandia e Vietnam. I membri, che insieme rappresentano 660 milioni di persone, si collocano tra le prime 10 economie mondiali.

“Identifichiamo le stesse priorità – l’ASEAN – dell’UE”, ha affermato il presidente delle Filippine Ferdinand Marcos Jr. “Sebbene proveniamo da luoghi molto diversi, da condizioni molto diverse, abbiamo una visione del mondo molto simile delle sfide che tutti noi affrontiamo”.

In cima all’ordine del giorno c’era una spinta per legami infrastrutturali più profondi tra l’UE e l’ASEAN. L’Europa ha annunciato 10 miliardi di euro ($ 10,6 miliardi) per progetti nella regione dell’ASEAN nell’ambito del suo programma “Global Gateway”, che è una sorta di risposta europea alla “Belt and Road Initiative” della Cina.

“Nel mondo globale in cui viviamo oggi, è molto importante che siamo collegati a paesi che la pensano allo stesso modo”, ha affermato il primo ministro estone Kaja Kallas.

Entrambe le parti si sono anche concentrate sulla creazione di più energia pulita per combattere il cambiamento climatico e sull’approfondimento delle relazioni economiche attraverso maggiori scambi commerciali. Una spinta dell’UE più di un decennio fa per un accordo di libero scambio con l’ASEAN nel suo insieme ha lasciato il posto ad accordi mirati con i singoli membri.

L’UE ha negoziato patti commerciali con Singapore e Vietnam ed è in trattative con l’Indonesia per un accordo simile. I negoziati europei di libero scambio con Thailandia, Malesia e Filippine sono sospesi.

“Il commercio è un potente strumento per promuovere la crescita e legami più stretti tra le nostre regioni”, ha affermato Charles Michel, che presiede le riunioni dei leader dell’UE. “I nostri accordi commerciali con Vietnam e Singapore hanno già rafforzato il nostro commercio comune e continuano a contribuire alla nostra ripresa”.