Qatar 2022: il Marocco fa piangere Ronaldo, la Francia si sbarazza dell’Inghilterra

Si è chiusa la fase dei quarti dei Mondiali in Qatar. Il Marocco ha battuto il Portogallo 1-0 grazie a un gol di En-Nesyri e si è qualificato per la semifinale, prima nazionale africana a raggiungere questo traguardo nella storia della competizione.

“Prima della partita, ai miei giocatori avevo detto che dovevamo scrivere la storia per l’Africa. E ora sono molto, molto felice”, ha commentato il ct del Marocco Walid Regragui. Il Marocco, mercoledì 14 dicembre alle 20, affronterà la Francia. che ha battuto l’Inghilterra per 2-1 con i gol di Tchouaméni e Giroud.

La storica qualificazione del Marocco alle semifinali del Mondiale di calcio del Qatar ha lasciato sul campo degli illustri sconfitti. Disperati i giocatori del Portogallo, uno su tutti è Cristiano Ronaldo che lascia il campo in lacrime. Entrato nella ripresa, il 37enne fuoriclasse chiude nel peggiore dei modi il suo ultimo Mondiale.

Con 196 presenze in nazionale Cristiano Ronaldo ha eguagliato il record mondiale, dopo essere entrato in campo contro il Marocco nei quarti di finale. CR7 è entrato in campo al 51′, sostituendo il centrocampista Ruben Neves, mentre la sua squadra era in svantaggio per 1-0. Condivide questo primato con il kuwaitiano Bader al-Mutawa.

Il cinque volte Pallone d’Oro, che ha 37 anni, ha avuto la sua prima selezione nell’agosto 2003, a 18 anni. Il Mondiale in Qatar è il suo quinto ed è l’unico giocatore nella storia ad aver segnato almeno un gol in cinque Mondiali.