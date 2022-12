Qatar 2022: Danimarca e Tunisia fuori dal mondiale

Nel gruppo D, agli ottavi accedono Francia e Australia. Qualificate Polonia e Argentina, fuori Messico e Arabia Saudita.

Non basta la vittoria storica alla Tunisia, nel gruppo D, che vince di misura sulla Francia grazie al goal di Khazri al 58′. I tunisini, giocano con il cuore davanti ad una Francia che non spreca energie e non pensa al dato statistico, ma al prossimo avversario degli ottavi di finale. L’Australia, supera di misura la Danimarca, nello stesso gruppo, volando agli ottavi di finale, in una gara decisa dal goal di Leckie al 60′ minuto di gioco. Australia molto propositiva di fronte ad una scafata Danimarca, che esce fuori dal mondiale delusa dal risultato e dal gioco poco brillante.

Nel gruppo C l’Argentina, supera la Polonia per due reti a zero grazie ai goal di Mac Allister al 46′ e di Alvarez al 67′. Polonia che passa agli ottavi, nei confronti del vittorioso Messico, che aggancia i polacchi al secondo posto, ma senza qualificarsi, nonostante la vittoria contro l’Arabia Saudita. I goal per il Messico, sono stati siglati da Martin al 47′ e Chavez al 52′. Guizzo Saudita nei minuti di recupero al 95′ con Aldawsari. Arabia e Messico fuori, Argentina e Polonia agli ottavi.

Si aggiorna quadro degli ottavi di finale,che oltre a prevedere le sfide tra Olanda e USA e Inghilterra Senegal, vedrà anche affrontarsi Francia e Polonia e Argentina con l’Australia.