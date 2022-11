Aperte le iscrizioni a “HUMINT e Sicurezza Nazionale: tecniche operative di Human Intelligence per il contrasto alle minacce del XXI secolo”. Aperte le iscrizioni a “HUMINT e Sicurezza Nazionale: tecniche operative di Human Intelligence per il contrasto alle minacce del XXI secolo”. L’Istituto Gino Germani di Scienze Sociali e Studi Strategici è lieto di annunciare che sono aperte le iscrizioni al corso online di alta formazione ““HUMINT e Sicurezza Nazionale: tecniche operative di Human Intelligence per il contrasto alle minacce del XXI secolo “.