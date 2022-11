Il cancelliere tedesco Olaf Scholz: “Possibile escalation in Ucraina”

“La Commissione europea sta erogando ulteriori 2,5 miliardi di euro per l’Ucraina. Stiamo programmando 18 miliardi di euro per il 2023, con finanziamenti erogati regolarmente. Per riparazioni urgenti e ripristino rapido che portano a una ricostruzione di successo. Continueremo a sostenere l’Ucraina per tutto il tempo necessario”.

Lo annuncia in un tweet la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. L’Oms lancia l’allarme freddo per l’inverno in Ucraina: “Sarà pericoloso per la vita di milioni di persone”. È molto probabile che gli ucraini debbano convivere con i blackout almeno fino alla fine di marzo. Ad annunciarlo è stato Sergey Kovalenko, a capo del principale fornitore di energia privato nel paese, Yasno, precisando che ci si sta affrettando a completare le riparazioni prima che arrivi il freddo invernale.

Aiea preoccupata per i bombardamenti troppo vicini alla centrale nucleare di Zaporizhzhia: i raid degli ultimi giorni hanno quasi sfiorato i reattori. Kosovo e Serbia: oggi visita dei ministri di Esteri e Difesa italiani, Tajani e Crosetto.

Secondo l’Institute for the Study of War, i russi stanno usando anche armi non convenzionali. Ad esempio inviano sms sui telefoni personali dei militari ucraini invitandoli ad arrendersi o a disertare e fuggire. Molto usati anche i messaggi sui social. Mosca utilizza le informazioni sulla posizione di ogni soldato per calibrare le minacce, personali o dirette alle rispettive famiglie