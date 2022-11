Sam Bankman-Fried, fondatore di FTX, interrogato dalla polizia delle Bahamas

Il suo interrogatorio non significa che sia in corso un’indagine penale contro il 30enne fondatore di FTX, ne conferma una in futuro. Tuttavia, sta anche affrontando un procedimento giudiziario negli Stati Uniti per il suo fondo Alameda Research, che, secondo quanto riportato dalla stampa, stava investendo in criptovalute emesse da FTX.com in un accordo finanziario rischioso.

Lo stesso giorno in cui Bankman-Fried si è dimesso, l’exchange di criptovalute, un settore altamente non regolamentato, aveva presentato istanza di protezione dal fallimento ai sensi del Capitolo 11.

I funzionari di FTX non hanno fornito dettagli sul numero di transazioni eseguite, ma potrebbero essere scomparse diverse centinaia di migliaia di dollari. Il segretario al Tesoro degli Stati Uniti, Janet Yellen, ha affermato che il drammatico collasso della piattaforma dimostra che il mercato delle valute digitali richiede “una regolamentazione molto attenta”.

“Mostra i punti deboli di questo intero settore”, ha detto sabato la Yellen in un’intervista a Bloomberg News.